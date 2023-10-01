Бастрыкин приказал организовать проверку по факту избиения пермской школьницы

Быстрыкин взял на контроль факт избиения школьницы в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал провести доследственную проверку по факту жестокого избиения пермской школьницы ее же сверстницей. Об этом представители ведомства сообщили в Telegram.

«Председателю СК России будет представлен доклад по факту причинения побоев несовершеннолетней в Пермском крае. Доклад подготовит руководитель регионального СУ СК Денис Головкин», — говорится в посте telegram-канала Следственного комитета России.

Жители Александровского округа Пермского края сообщали в соцсетях о том, что 14-летняя хулиганка избила сверстницу. Она приревновала девушку к своему молодому человеку. На видео видно, как происходила драка на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками, лежа на земле.