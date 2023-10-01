01 октября 2023
30 сентября 2023

Бастрыкин приказал организовать проверку по факту избиения пермской школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Быстрыкин взял на контроль факт избиения школьницы в Пермском крае Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал провести доследственную проверку по факту жестокого избиения пермской школьницы ее же сверстницей. Об этом представители ведомства сообщили в Telegram.

«Председателю СК России будет представлен доклад по факту причинения побоев несовершеннолетней в Пермском крае. Доклад подготовит руководитель регионального СУ СК Денис Головкин», — говорится в посте telegram-канала Следственного комитета России.

Жители Александровского округа Пермского края сообщали в соцсетях о том, что 14-летняя хулиганка избила сверстницу. Она приревновала девушку к своему молодому человеку. На видео видно, как происходила драка на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками, лежа на земле.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал провести доследственную проверку по факту жестокого избиения пермской школьницы ее же сверстницей. Об этом представители ведомства сообщили в Telegram. «Председателю СК России будет представлен доклад по факту причинения побоев несовершеннолетней в Пермском крае. Доклад подготовит руководитель регионального СУ СК Денис Головкин», — говорится в посте telegram-канала Следственного комитета России. Жители Александровского округа Пермского края сообщали в соцсетях о том, что 14-летняя хулиганка избила сверстницу. Она приревновала девушку к своему молодому человеку. На видео видно, как происходила драка на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками, лежа на земле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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