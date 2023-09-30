30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Пермском крае 14-летняя школьница жестоко избила сверстницу из-за ревности. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Построение стройотрядов. Курган, школьницы, закрытое лицо, девочка с рюкзаком
Подростки, стоявшие рядом матерились и призывали избивать жертву дальше Фото:

В Александровском округе (Пермский край) 14-летняя школьника жестоко избила сверстницу под одобрительные крики окруживших их подростков. По словам местных жителей, поводом послужила ревность.

«В Александровском округе произошло избиение ни в чем не повинной девочки. 14-летняя хулиганка, избившая сверстницу, приревновала своего молодого человека», — пояснили жители Прикамья, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

К сообщению прикреплено видео. Видно, что драка произошла на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками и лежа на земле.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что по данному факту проводится проверка. По сведениям полиции, в драке участвовали обе школьницы.

Ранее URA.RU писало о происшествии в селе Ишимово Октябрьского района, где школьницы избили и унизили девочку-подростка. Издевательство они сняли на видео.

Драку школьниц засняли очевидцы
Драку школьниц засняли очевидцы

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Александровском округе (Пермский край) 14-летняя школьника жестоко избила сверстницу под одобрительные крики окруживших их подростков. По словам местных жителей, поводом послужила ревность. «В Александровском округе произошло избиение ни в чем не повинной девочки. 14-летняя хулиганка, избившая сверстницу, приревновала своего молодого человека», — пояснили жители Прикамья, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». К сообщению прикреплено видео. Видно, что драка произошла на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками и лежа на земле. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что по данному факту проводится проверка. По сведениям полиции, в драке участвовали обе школьницы. Ранее URA.RU писало о происшествии в селе Ишимово Октябрьского района, где школьницы избили и унизили девочку-подростка. Издевательство они сняли на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...