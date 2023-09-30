В Пермском крае 14-летняя школьница жестоко избила сверстницу из-за ревности. Скрин

01 октября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Подростки, стоявшие рядом матерились и призывали избивать жертву дальше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Александровском округе (Пермский край) 14-летняя школьника жестоко избила сверстницу под одобрительные крики окруживших их подростков. По словам местных жителей, поводом послужила ревность. «В Александровском округе произошло избиение ни в чем не повинной девочки. 14-летняя хулиганка, избившая сверстницу, приревновала своего молодого человека», — пояснили жители Прикамья, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». К сообщению прикреплено видео. Видно, что драка произошла на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками и лежа на земле. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что по данному факту проводится проверка. По сведениям полиции, в драке участвовали обе школьницы. Ранее URA.RU писало о происшествии в селе Ишимово Октябрьского района, где школьницы избили и унизили девочку-подростка. Издевательство они сняли на видео. Драку школьниц засняли очевидцы Скрин: telegram-канал «ЧП Пермь | новости», https://t.me/chp_59_perm

В Александровском округе (Пермский край) 14-летняя школьника жестоко избила сверстницу под одобрительные крики окруживших их подростков. По словам местных жителей, поводом послужила ревность. «В Александровском округе произошло избиение ни в чем не повинной девочки. 14-летняя хулиганка, избившая сверстницу, приревновала своего молодого человека», — пояснили жители Прикамья, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». К сообщению прикреплено видео. Видно, что драка произошла на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками и лежа на земле. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что по данному факту проводится проверка. По сведениям полиции, в драке участвовали обе школьницы. Ранее URA.RU писало о происшествии в селе Ишимово Октябрьского района, где школьницы избили и унизили девочку-подростка. Издевательство они сняли на видео.