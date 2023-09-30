В Александровском округе (Пермский край) 14-летняя школьника жестоко избила сверстницу под одобрительные крики окруживших их подростков. По словам местных жителей, поводом послужила ревность.
«В Александровском округе произошло избиение ни в чем не повинной девочки. 14-летняя хулиганка, избившая сверстницу, приревновала своего молодого человека», — пояснили жители Прикамья, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».
К сообщению прикреплено видео. Видно, что драка произошла на поляне, где собрались подростки. Школьница наносила удары сверстнице по голове и телу, при этом пострадавшая пыталась защититься, прикрываясь руками и лежа на земле.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что по данному факту проводится проверка. По сведениям полиции, в драке участвовали обе школьницы.
Ранее URA.RU писало о происшествии в селе Ишимово Октябрьского района, где школьницы избили и унизили девочку-подростка. Издевательство они сняли на видео.
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