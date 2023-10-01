Пивоваренную компанию «Балтика» хотят лишить прав на часть глобальных брендов

Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Об этом рассказал источник на пивном рынке.
«Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство в Морском и торговом суде Дании для лишения „Балтики“ прав на часть глобальных брендов. Компания просила суд запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV, так как установленная соглашением подсудность споров в Дании и их расторжение причинят компании значительный ущерб. Суд в принятии обеспечительных мер отказал», — пишет «
Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика». До момента завершения сделки компания намерена продолжить свою деятельность в России, включая сохранение социальных гарантий для своих сотрудников, пишет RT.
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