Пивоваренную компанию «Балтика» хотят лишить прав на часть глобальных брендов

02 октября 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Компания «Балтика» может лишиться некоторых брендов, права на которые контролируют западные инвесторы Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Об этом рассказал источник на пивном рынке. «Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство в Морском и торговом суде Дании для лишения „Балтики“ прав на часть глобальных брендов. Компания просила суд запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV, так как установленная соглашением подсудность споров в Дании и их расторжение причинят компании значительный ущерб. Суд в принятии обеспечительных мер отказал», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на свои источники. Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика». До момента завершения сделки компания намерена продолжить свою деятельность в России, включая сохранение социальных гарантий для своих сотрудников, пишет RT.

Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Об этом рассказал источник на пивном рынке. «Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство в Морском и торговом суде Дании для лишения „Балтики“ прав на часть глобальных брендов. Компания просила суд запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV, так как установленная соглашением подсудность споров в Дании и их расторжение причинят компании значительный ущерб. Суд в принятии обеспечительных мер отказал», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика». До момента завершения сделки компания намерена продолжить свою деятельность в России, включая сохранение социальных гарантий для своих сотрудников, пишет RT.