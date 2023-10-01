01 октября 2023

Пивоваренную компанию «Балтика» хотят лишить прав на часть глобальных брендов

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Балтика» может лишиться некоторых брендов, права на которые контролируют западные инвесторы Фото:

Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Об этом рассказал источник на пивном рынке.

«Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство в Морском и торговом суде Дании для лишения „Балтики“ прав на часть глобальных брендов. Компания просила суд запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV, так как установленная соглашением подсудность споров в Дании и их расторжение причинят компании значительный ущерб. Суд в принятии обеспечительных мер отказал», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика». До момента завершения сделки компания намерена продолжить свою деятельность в России, включая сохранение социальных гарантий для своих сотрудников, пишет RT.

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Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Об этом рассказал источник на пивном рынке. «Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство в Морском и торговом суде Дании для лишения „Балтики“ прав на часть глобальных брендов. Компания просила суд запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV, так как установленная соглашением подсудность споров в Дании и их расторжение причинят компании значительный ущерб. Суд в принятии обеспечительных мер отказал», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика». До момента завершения сделки компания намерена продолжить свою деятельность в России, включая сохранение социальных гарантий для своих сотрудников, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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