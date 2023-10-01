01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ЯНАО бизнесмены завышали цены на чай, молоко и муку

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , мука
Бизнесмены завышали цены на чай, муку и сливочное масло Фото:

В селе Красноселькуп (ЯНАО) бизнесменов поймали на завышении цен на продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что индивидуальными предпринимателями с. Красноселькуп были завышены цены на чай, молоко, муку, сливочное масло и др. Прокурор района предпринимателям внес 6 представлений об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — сообщили в telegram-канале прокуратуры. Все нарушения устранили, а виновных привлекли к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в селе Харсаим (ЯНАО) завышали цены на молоко, сливочное и растительное масло. Виновного предпринимателя привлеки к ответственности.

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В селе Красноселькуп (ЯНАО) бизнесменов поймали на завышении цен на продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что индивидуальными предпринимателями с. Красноселькуп были завышены цены на чай, молоко, муку, сливочное масло и др. Прокурор района предпринимателям внес 6 представлений об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — сообщили в telegram-канале прокуратуры. Все нарушения устранили, а виновных привлекли к ответственности. Ранее URA.RU писало, что в селе Харсаим (ЯНАО) завышали цены на молоко, сливочное и растительное масло. Виновного предпринимателя привлеки к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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