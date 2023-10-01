В ЯНАО бизнесмены завышали цены на чай, молоко и муку

02 октября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Бизнесмены завышали цены на чай, муку и сливочное масло Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В селе Красноселькуп (ЯНАО) бизнесменов поймали на завышении цен на продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что индивидуальными предпринимателями с. Красноселькуп были завышены цены на чай, молоко, муку, сливочное масло и др. Прокурор района предпринимателям внес 6 представлений об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — сообщили в telegram-канале прокуратуры. Все нарушения устранили, а виновных привлекли к ответственности. Ранее URA.RU писало, что в селе Харсаим (ЯНАО) завышали цены на молоко, сливочное и растительное масло. Виновного предпринимателя привлеки к ответственности.

В селе Красноселькуп (ЯНАО) бизнесменов поймали на завышении цен на продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что индивидуальными предпринимателями с. Красноселькуп были завышены цены на чай, молоко, муку, сливочное масло и др. Прокурор района предпринимателям внес 6 представлений об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — сообщили в telegram-канале прокуратуры. Все нарушения устранили, а виновных привлекли к ответственности. Ранее URA.RU писало, что в селе Харсаим (ЯНАО) завышали цены на молоко, сливочное и растительное масло. Виновного предпринимателя привлеки к ответственности.