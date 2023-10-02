США остановили отправку помощи на Украину: что это значит

Временный бюджет США исключил отправку помощи Украине

02 октября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Приостановка помощи США может означать усталость Запада от украинского конфликта Фото: Spc. Geordan Tyquiengco / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США избежали приостановки работы правительства и утвердили бюджет на 45 дней. Однако в эти расходы страны не входит поддержка Украины. По мнению экспертов, приостановка помощи является признаком усталости от российско-украинского конфликта. URA.RU разобралось, что это означает для Киева. США 29 сентября начали готовиться к временной остановке работы правительства с 1 октября. Причиной тому стали споры среди республиканцев, а именно между спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и его более радикально настроенными однопартийцами. Коллеги требовали сократить на 120 миллионов долларов расходы американского правительства на 2024 год. В итоге президент США Джо Байден утвердил проект бюджета правительства на 45 дней. Однако в документ не вошла поддержка Киева на этот период. Почему США приостановили помощь Украине По мнению экспертов, временное прекращение финансирования Киева может быть признаком усталости Запада от украинского конфликта. При этом некоторые республиканцы уверены, что Белый дом должен перенаправить средства для Украины на защиту собственных границ и другие внутренние приоритеты страны. По его словам, на границе США гибнет куда больше американцев, чем на Украине. Также некоторые американские официальные лица выступали против «карт-бланшей» для Киева с целью прекратить неограниченную помощь украинской стороне. Кроме того, результаты недавнего опроса ABC и The Washington Post показали, что 41% американцев считают, что Вашингтон делает слишком много для поддержки ВСУ. Тем не менее Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать финансировать Украину. Президент призвал Конгресс как можно быстрее договориться о новом пакете помощи для Киева. Что это может означать для Киева Официальные лица США, а также аналитики считают, что приостановка поддержки Украины может сделать ее уязвимой для будущих атак РФ. Также официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что решение Вашингтона может негативно повлиять на выполнение текущих задач Киева. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сказал о необходимости принять новые меры для обеспечения постоянной поддержки со стороны США. По его словам, у украинцев почти нет шансов самостоятельно себя защитить. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о том, что Киеву необходима военная помощь от США. По словам лидера большинства в американском Сенате Чака Шумера, украинский лидер имел в виду крах страны в случае прекращения поддержки от Вашингтона. Аналитик Бретт Брюн уверен, что сокращение помощи Запада должно обеспокоить украинских лидеров. Также военный ВСУ Владимир Костяк в интервью с западной прессой подчеркнул, что Украина находится в плену внутрипартийных дискуссий в правительстве США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США избежали приостановки работы правительства и утвердили бюджет на 45 дней. Однако в эти расходы страны не входит поддержка Украины. По мнению экспертов, приостановка помощи является признаком усталости от российско-украинского конфликта. URA.RU разобралось, что это означает для Киева. США 29 сентября начали готовиться к временной остановке работы правительства с 1 октября. Причиной тому стали споры среди республиканцев, а именно между спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и его более радикально настроенными однопартийцами. Коллеги требовали сократить на 120 миллионов долларов расходы американского правительства на 2024 год. В итоге президент США Джо Байден утвердил проект бюджета правительства на 45 дней. Однако в документ не вошла поддержка Киева на этот период. По мнению экспертов, временное прекращение финансирования Киева может быть признаком усталости Запада от украинского конфликта. При этом некоторые республиканцы уверены, что Белый дом должен перенаправить средства для Украины на защиту собственных границ и другие внутренние приоритеты страны. По его словам, на границе США гибнет куда больше американцев, чем на Украине. Также некоторые американские официальные лица выступали против «карт-бланшей» для Киева с целью прекратить неограниченную помощь украинской стороне. Кроме того, результаты недавнего опроса ABC и The Washington Post показали, что 41% американцев считают, что Вашингтон делает слишком много для поддержки ВСУ. Тем не менее Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать финансировать Украину. Президент призвал Конгресс как можно быстрее договориться о новом пакете помощи для Киева. Официальные лица США, а также аналитики считают, что приостановка поддержки Украины может сделать ее уязвимой для будущих атак РФ. Также официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что решение Вашингтона может негативно повлиять на выполнение текущих задач Киева. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сказал о необходимости принять новые меры для обеспечения постоянной поддержки со стороны США. По его словам, у украинцев почти нет шансов самостоятельно себя защитить. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о том, что Киеву необходима военная помощь от США. По словам лидера большинства в американском Сенате Чака Шумера, украинский лидер имел в виду крах страны в случае прекращения поддержки от Вашингтона. Аналитик Бретт Брюн уверен, что сокращение помощи Запада должно обеспокоить украинских лидеров. Также военный ВСУ Владимир Костяк в интервью с западной прессой подчеркнул, что Украина находится в плену внутрипартийных дискуссий в правительстве США.