01 октября 2023
30 сентября 2023

На директора УК из ХМАО завели дело за сокрытие своего имени на сайте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, защита, обвинение, судья, суд, адвокат, расследование
Суд привлек директора УК из Пыть-Яха к ответственности за сокрытие информации Фото:

Прокуратура Пыть-Яха завела административное дело на директора управляющей компании из ХМАО за сокрытие своего имени. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что организация не разместила сведения о руководителе в государственной информационной системе ЖКХ.

«В ходе надзорных мероприятий выявлено, что управляющая компания из Пыть-Яха не разместила в государственной информационной системе ЖКХ сведения о фамилии, имени, отчестве ее руководителя. В связи с выявленными нарушениями в отношении директора управляющей компании возбуждено производство по делу об административном правонарушении», — указано в публикации прокуратуры.

Также УК не разместила на госпортале сведения о приеме граждан и о месте размещения информации для собственников и пользователей помещениями многоквартирных домов. Суд привлек директора УК к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что на руководителя УК из Нижневартовска возбудили уголовное дело из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Директор компании скрыл больше 13 миллионов рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пыть-Яха завела административное дело на директора управляющей компании из ХМАО за сокрытие своего имени. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что организация не разместила сведения о руководителе в государственной информационной системе ЖКХ. «В ходе надзорных мероприятий выявлено, что управляющая компания из Пыть-Яха не разместила в государственной информационной системе ЖКХ сведения о фамилии, имени, отчестве ее руководителя. В связи с выявленными нарушениями в отношении директора управляющей компании возбуждено производство по делу об административном правонарушении», — указано в публикации прокуратуры. Также УК не разместила на госпортале сведения о приеме граждан и о месте размещения информации для собственников и пользователей помещениями многоквартирных домов. Суд привлек директора УК к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что на руководителя УК из Нижневартовска возбудили уголовное дело из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Директор компании скрыл больше 13 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...