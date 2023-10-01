На директора УК из ХМАО завели дело за сокрытие своего имени на сайте

Суд привлек директора УК из Пыть-Яха к ответственности за сокрытие информации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Пыть-Яха завела административное дело на директора управляющей компании из ХМАО за сокрытие своего имени. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что организация не разместила сведения о руководителе в государственной информационной системе ЖКХ.

«В ходе надзорных мероприятий выявлено, что управляющая компания из Пыть-Яха не разместила в государственной информационной системе ЖКХ сведения о фамилии, имени, отчестве ее руководителя. В связи с выявленными нарушениями в отношении директора управляющей компании возбуждено производство по делу об административном правонарушении», — указано в публикации прокуратуры.

Также УК не разместила на госпортале сведения о приеме граждан и о месте размещения информации для собственников и пользователей помещениями многоквартирных домов. Суд привлек директора УК к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что на руководителя УК из Нижневартовска возбудили уголовное дело из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Директор компании скрыл больше 13 миллионов рублей.