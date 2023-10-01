01 октября 2023
30 сентября 2023

Губернатор Махонин возглавил комиссию по осеннему призыву в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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День Российского флага. Эспланада. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин утвержден председателем краевой призывной комиссии Фото:

В Пермском крае создана краевая призывная комиссия по осеннему призыву граждан, не пребывающих в запасе. Ее председателем утвержден глава региона Дмитрий Махонин. Об этом говорится в распоряжении за подписью губернатора, размещенном на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья.

«Состав призывной комиссии Пермского края: Махонин Дмитрий Николаевич, губернатор Пермского края, председатель комиссии, либо иное должностное лицо, которому делегированы полномочия председателя комиссии в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края», — сказано в распоряжении.

Также в состав комиссии по призыву включен военный комиссар Прикамья Александр Коковин и сотрудник регионального министерства территориальной безопасности Сергей Филатов. Этим же распоряжением утверждены составы призывных комиссий муниципальных и городских округов Пермского края. Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится по 31 декабря.

Ранее Махонин утвердил изменения в указ «О создании призывных комиссий по мобилизации граждан, пребывающих в запасе». Согласно указу, расширены полномочия призывных комиссий. Так, по предложению призывных комиссий, власти смогут отказать уклонистам в региональных выплатах и мерах поддержки.

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В Пермском крае создана краевая призывная комиссия по осеннему призыву граждан, не пребывающих в запасе. Ее председателем утвержден глава региона Дмитрий Махонин. Об этом говорится в распоряжении за подписью губернатора, размещенном на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья. «Состав призывной комиссии Пермского края: Махонин Дмитрий Николаевич, губернатор Пермского края, председатель комиссии, либо иное должностное лицо, которому делегированы полномочия председателя комиссии в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края», — сказано в распоряжении. Также в состав комиссии по призыву включен военный комиссар Прикамья Александр Коковин и сотрудник регионального министерства территориальной безопасности Сергей Филатов. Этим же распоряжением утверждены составы призывных комиссий муниципальных и городских округов Пермского края. Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится по 31 декабря. Ранее Махонин утвердил изменения в указ «О создании призывных комиссий по мобилизации граждан, пребывающих в запасе». Согласно указу, расширены полномочия призывных комиссий. Так, по предложению призывных комиссий, власти смогут отказать уклонистам в региональных выплатах и мерах поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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