Губернатор Махонин возглавил комиссию по осеннему призыву в Пермском крае

Дмитрий Махонин утвержден председателем краевой призывной комиссии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае создана краевая призывная комиссия по осеннему призыву граждан, не пребывающих в запасе. Ее председателем утвержден глава региона Дмитрий Махонин. Об этом говорится в распоряжении за подписью губернатора, размещенном на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья.

«Состав призывной комиссии Пермского края: Махонин Дмитрий Николаевич, губернатор Пермского края, председатель комиссии, либо иное должностное лицо, которому делегированы полномочия председателя комиссии в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края», — сказано в распоряжении.

Также в состав комиссии по призыву включен военный комиссар Прикамья Александр Коковин и сотрудник регионального министерства территориальной безопасности Сергей Филатов. Этим же распоряжением утверждены составы призывных комиссий муниципальных и городских округов Пермского края. Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится по 31 декабря.

Ранее Махонин утвердил изменения в указ «О создании призывных комиссий по мобилизации граждан, пребывающих в запасе». Согласно указу, расширены полномочия призывных комиссий. Так, по предложению призывных комиссий, власти смогут отказать уклонистам в региональных выплатах и мерах поддержки.