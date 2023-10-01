В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла в четыре раза

В Свердловской области горит 1,1 тысячи гектаров леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Свердловской области горят более 1 100 гектаров леса. Это в четыре раза больше показателей прошлой недели.

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на текущий момент в шести субъектах России бушуют 16 лесных пожаров на площади 1 888 гектаров. Восемь из них — на территории Свердловской области: площадь возгорания составляет 1100 гектаров. При этом еще 26 сентября в регионе горело 311 гектаров леса (в четыре раза меньше, чем сейчас).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 сентября вновь ввел режим ЧС из-за лесных пожаров. Это позволяет привлечь больше ресурсов для ликвидации огня. В том числе и федерального уровня. С 27 сентября в регион для борьбы пожарами прибыли десантники из Тюмени.