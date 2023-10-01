В Коркино (Челябинская область) мужчина погиб, разбившись на мотоцикле. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, водитель не имел прав на управление данным типом транспортного средства.
«Водитель, управляя мотоциклом „Урал“, выехал за пределы проезжей части прямо с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В результате ДТП водитель, от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Там отметили, что водитель не имел прав для управления мотоциклом. Ко всему прочему мотоцикл был не зарегистрирован. Несмотря на это челябинец сел за руль, не справился с управлением и погиб. Сотрудники госавтоинспекци разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.
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