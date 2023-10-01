Пьяная пермячка избила киркой спящего друга и убежала через окно

Женщина испугалась, что могла убить знакомого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) местная жительница во время распития алкоголя у знакомого, забила его киркой. Поводом стало то, что напившийся чусовлянин избил подругу, когда та собиралась уходить, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В какой-то момент от ударов женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, решила отомстить своему обидчику. Злоумышленница нашла в доме кирку, подошла к приятелю, который спал на диване, и нанесла ему несколько ударов по телу», — говорится на сайте. Мужчина был слишком пьян, чтобы проснуться.

Испугавшись, что обидчик мертв, женщина выпрыгнула из окна и скрылась. Позже местная жительница позвонила в службу спасения. Прибывшие скорая и полиция зафиксировали у пострадавшего ранения груди и бедра, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Женщину поймали, ее будут судить по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.