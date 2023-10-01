01 октября 2023

Пьяная пермячка избила киркой спящего друга и убежала через окно

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Женщина испугалась, что могла убить знакомого Фото:

В Чусовом (Пермский край) местная жительница во время распития алкоголя у знакомого, забила его киркой. Поводом стало то, что напившийся чусовлянин избил подругу, когда та собиралась уходить, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В какой-то момент от ударов женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, решила отомстить своему обидчику. Злоумышленница нашла в доме кирку, подошла к приятелю, который спал на диване, и нанесла ему несколько ударов по телу», — говорится на сайте. Мужчина был слишком пьян, чтобы проснуться.

Испугавшись, что обидчик мертв, женщина выпрыгнула из окна и скрылась. Позже местная жительница позвонила в службу спасения. Прибывшие скорая и полиция зафиксировали у пострадавшего ранения груди и бедра, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Женщину поймали, ее будут судить по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

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В Чусовом (Пермский край) местная жительница во время распития алкоголя у знакомого, забила его киркой. Поводом стало то, что напившийся чусовлянин избил подругу, когда та собиралась уходить, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В какой-то момент от ударов женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, решила отомстить своему обидчику. Злоумышленница нашла в доме кирку, подошла к приятелю, который спал на диване, и нанесла ему несколько ударов по телу», — говорится на сайте. Мужчина был слишком пьян, чтобы проснуться. Испугавшись, что обидчик мертв, женщина выпрыгнула из окна и скрылась. Позже местная жительница позвонила в службу спасения. Прибывшие скорая и полиция зафиксировали у пострадавшего ранения груди и бедра, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Женщину поймали, ее будут судить по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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