Власти ликвидируют северные деревни Пермского края

Маленькие деревни исчезают в карты Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Два населенных пункта исчезнут с карты Пермского края. Речь идет о деревнях Позагорт Кудымкарского района и Плеханово Усольского района. Законопроекты об этом опубликованы на портале законодательного собрания Прикамья.

«Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт деревню Позагорт Кудымкарского административного района», — говорится в одном из документов. Деревню Плеханово присоединят к селу Пыскор, поясняется в другом.

B Плexaнoвo проживает семь человек. В деревне Позагорт никого, здесь лишь стоят девять разрушенных домов, поэтому власти признали населенный пункт «прекратившим существование».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в ближайшие годы планируется расселить и ликвидировать более 30 деревень и поселков. По словам министра территориального развития Прикамья Светланы Усачевой, свои дома должны покинуть более 900 человек.