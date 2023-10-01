01 октября 2023

Власти ликвидируют северные деревни Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, деревня, огород, деревенский дом, лпх
Маленькие деревни исчезают в карты Пермского края Фото:

Два населенных пункта исчезнут с карты Пермского края. Речь идет о деревнях Позагорт Кудымкарского района и Плеханово Усольского района. Законопроекты об этом опубликованы на портале законодательного собрания Прикамья.

«Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт деревню Позагорт Кудымкарского административного района», — говорится в одном из документов. Деревню Плеханово присоединят к селу Пыскор, поясняется в другом.

B Плexaнoвo проживает семь человек. В деревне Позагорт никого, здесь лишь стоят девять разрушенных домов, поэтому власти признали населенный пункт «прекратившим существование».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в ближайшие годы планируется расселить и ликвидировать более 30 деревень и поселков. По словам министра территориального развития Прикамья Светланы Усачевой, свои дома должны покинуть более 900 человек.

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Два населенных пункта исчезнут с карты Пермского края. Речь идет о деревнях Позагорт Кудымкарского района и Плеханово Усольского района. Законопроекты об этом опубликованы на портале законодательного собрания Прикамья. «Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт деревню Позагорт Кудымкарского административного района», — говорится в одном из документов. Деревню Плеханово присоединят к селу Пыскор, поясняется в другом. B Плexaнoвo проживает семь человек. В деревне Позагорт никого, здесь лишь стоят девять разрушенных домов, поэтому власти признали населенный пункт «прекратившим существование». Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в ближайшие годы планируется расселить и ликвидировать более 30 деревень и поселков. По словам министра территориального развития Прикамья Светланы Усачевой, свои дома должны покинуть более 900 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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