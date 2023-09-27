Пермские власти выселяют сотни людей из десятков деревень

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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, деревня, бездорожье, дорога без асфальта
В отдаленных деревнях нет ни дорог, ни соцобъектов (архивное фото) Фото:

Власти Пермского каря намерены освободить от жителей более 30 деревень и поселков. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр территориального развития Прикамья Светлана Усачева.

«До конца 2026 года планируется переселить более 900 человек из 32 отдаленных деревень и поселков, а также из четырех подтопляемых территорий и зон берегообрушения. Уже в 2023—2024 годах планируется переселить 330 человек (2023 — 193, 2024 — 137) из 13 населенных пунктов», — сообщается на сайте минтерразвития.

В частности, в ближайшее время жители должны покинуть поселки Чус, Сыпучи, Таежный, Камень. На компенсации власти выделили 258 млн рублей. Ранее глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов признавал, что в поселке Таежный «фактически жить невозможно». Но расселение людей затянулось. Многие говорят, что денег, выделенных государством на переезд, не хватает. URA.RU рассказывало о жизни в Таежном в своем фоторепортаже в апреле 2023 года.

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Власти Пермского каря намерены освободить от жителей более 30 деревень и поселков. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр территориального развития Прикамья Светлана Усачева. «До конца 2026 года планируется переселить более 900 человек из 32 отдаленных деревень и поселков, а также из четырех подтопляемых территорий и зон берегообрушения. Уже в 2023—2024 годах планируется переселить 330 человек (2023 — 193, 2024 — 137) из 13 населенных пунктов», — сообщается на сайте минтерразвития. В частности, в ближайшее время жители должны покинуть поселки Чус, Сыпучи, Таежный, Камень. На компенсации власти выделили 258 млн рублей. Ранее глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов признавал, что в поселке Таежный «фактически жить невозможно». Но расселение людей затянулось. Многие говорят, что денег, выделенных государством на переезд, не хватает. URA.RU рассказывало о жизни в Таежном в своем фоторепортаже в апреле 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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