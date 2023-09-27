Пермские власти выселяют сотни людей из десятков деревень

В отдаленных деревнях нет ни дорог, ни соцобъектов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Пермского каря намерены освободить от жителей более 30 деревень и поселков. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр территориального развития Прикамья Светлана Усачева.

«До конца 2026 года планируется переселить более 900 человек из 32 отдаленных деревень и поселков, а также из четырех подтопляемых территорий и зон берегообрушения. Уже в 2023—2024 годах планируется переселить 330 человек (2023 — 193, 2024 — 137) из 13 населенных пунктов», — сообщается на сайте минтерразвития.

В частности, в ближайшее время жители должны покинуть поселки Чус, Сыпучи, Таежный, Камень. На компенсации власти выделили 258 млн рублей. Ранее глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов признавал, что в поселке Таежный «фактически жить невозможно». Но расселение людей затянулось. Многие говорят, что денег, выделенных государством на переезд, не хватает. URA.RU рассказывало о жизни в Таежном в своем фоторепортаже в апреле 2023 года.