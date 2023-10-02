Боец ЧВК «Вагнер» приехал в отпуск и забил до смерти 4-летнюю падчерицу

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Боец ЧВК «Вагнер» избил своих жену и падчерицу Фото:

В Липецке боец ЧВК «Вагнер» подозревается в смертельном избиении своей четырехлетней падчерицы. Об этом написали в telegram-канале Baza.

В конце августа военный приехал в отпуск. По версии следствия, во время отдыха он поссорился со своей женой Татьяной и избил ее. Однако во время разборок ему под руку попалась и четырехлетняя дочь Татьяны от первого брака. «По предварительным данным, мужчина несколько раз ударил ее по голове, после чего девочка погибла», — передает telegram-канал. Сейчас мужчина задержан.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Липецку, а также в управление Следственного комитета РФ по городу для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Липецке боец ЧВК «Вагнер» подозревается в смертельном избиении своей четырехлетней падчерицы. Об этом написали в telegram-канале Baza. В конце августа военный приехал в отпуск. По версии следствия, во время отдыха он поссорился со своей женой Татьяной и избил ее. Однако во время разборок ему под руку попалась и четырехлетняя дочь Татьяны от первого брака. «По предварительным данным, мужчина несколько раз ударил ее по голове, после чего девочка погибла», — передает telegram-канал. Сейчас мужчина задержан. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Липецку, а также в управление Следственного комитета РФ по городу для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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