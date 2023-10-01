С челябинского экс-губернатора и его замов требуют отдать миллиардный долг АИР

Среди тех, кому адресован иск — экс-губернатор Борис Дубровский (слева) и его бывший зам Руслан Гаттаров (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Пивоваров намерен взыскать почти 1 миллиард рублей с правительства региона и 11 бывших членов наблюдательного совета обанкротившего АИР. Официальное уведомление появилось на сайте СБИС. Речь идет о бывшем губернаторе, двух его заместителях и действующих чиновниках.

«Конкурсный управляющий, сообщает о подаче 28 сентября 2023 года в арбитражный суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника по обязательствам АНО „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“. В том числе с правительства и минэкономразвития Челябинской области, Дубровского Бориса Александровича, Гаттарова Руслана Усмановича, Тефтелева Евгения Николаевича, Смольникова Сергея Александровича, Дейнеко Николая Михайловича, Дубровина Олега Владимировича, Дегтярева Федора Лукича, Лобко Анатолия Вадимовича, Гончарова Александра Николаевича, Захарова Константина Юрьевича, Бобова Алексея Алексеевича», — говорится в официальном уведомлении, размещенном на сайте СБИС.

Как следует из текста, управляющий включил в иск всех членов наблюдательного совета АИР, числящихся в нем на момент деятельности агентства. Со всех перечисленных лиц и ведомств управляющий намерен получить 412 млн 93 тысячи 271 рубль. Исключением стали Захаров, с которого намерены потребовать 352,5 млн рублей, и экс-глава АИР Бобов — с адресованными ему претензиями в сумме чуть больше 8 млн рублей.

«Честно говоря, пока документа не видел. От вас узнал о требованиях конкурсного управляющего. Пока комментировать не готов», — заявил корреспонденту URA.RU Захаров. По словам Гончарова, он находится в отпуске, пока знает не больше других и намерен разобраться в ситуации по возвращении. Экс-глава региона Дубровский уже несколько лет проживает за границей и недоступен для комментариев. Связаться с Гаттаровым и Тефтелевым не удалось. В минэкономразвития Челябинской области направлен запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. Связаться с другими перечисленными в заявлении лицами не удалось, агенство готово предстаить их точку зрения.

АИР, подведомственный министерству экономического развития региона, признали банкротом в сентябре 2022 года из-за долгов перед налоговиками. Долг на сумму свыше миллиарда рублей скопился, когда регионом руководил Борис Дубровский. В ноябре 2022 года конкурсный управляющий Пивоваров обратился в арбитраж. Он потребовал взыскать с правительства и минфина региона свыше 1 млрд рублей. Также между управляющим и властями региона продолжается тяжба из-за 131 квартиры, переданной через сделку АИР сотрудникам областных театров оперы и драмы. Пивоваров требует включить их в конкурсную массу для реализации расчета по миллиардным долгам агентства.