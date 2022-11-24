У артистов челябинских театров отбирают жилье из-за сделки при экс-губернаторе Дубровском

Подарок, сделанный артистам Борисом Дубровским, оказался с двойным дном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках банкротства Агентства инвестиционного развития Челябинской области (АИР) конкурсный управляющий потребовал вернуть квартиры, предоставленные правительством региона артистам театра оперы и драматического театра. Это следует из материала судебного дела. Сделки, послужившие поводом для иска, были заключены при губернаторе Борисе Дубровском.

«Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать договор безвозмездной передачи (дарения) квартир от 03.03.2017 года и договор безвозмездной передачи (дарения) квартир от 29.08.2017 года, заключенные с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области, недействительным. Применить последствия недействительности сделок в виде возврата, исполненного по сделке, и вернуть недвижимое имущество в конкурсную массу АНО „АИР Челябинской области“. В случае невозможности возвратить его в натуре, возместить его стоимость в денежном выражении и взыскать с правительства Челябинской области за счет казны региона и минимущества 393 млн 697 тысяч рублей», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

В списке недвижимости значится 131 квартира в микрорайоне «Белый хутор». При губернаторе Борисе Дубровском это жилье правительство области предоставило актерам и сотрудникам челябинских театров — драматического, а также оперы и балета. В пресс-службе правительства Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже.

Правительство региона создало АИР в 2013 году как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей.