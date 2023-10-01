01 октября 2023

Пожилой житель Екатеринбурга попытался взыскать алименты с покойной матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилой свердловчанин требует выплаты алиментов от умершей матери Фото:

В Екатеринбурге 60-летний Игорь К. через суд попытался взыскать алименты с матери, которая скончалась три года назад. Пенсионер рос с отцом, а женщина в их жизни не принимала участия.

По данным Свердловского облсуда, родители истца развелись в 1978 году. В тот момент отец Игоря обратился в Кировский районный народный суд Свердловска с требованием взыскать с бывшей супруги алименты на содержание ребенка. Однако она не выплатила ни копейки. Игорь узнал об этом спустя больше сорока лет: отец признался в этом незадолго до своей смерти.

Мужчина посчитал, что мать задолжала ему более 400 тысяч рублей (с учетом денежных реформ). Женщина скончалась в 2020 году, наследство принял ее внук, сын Игоря — Виктор. С него тот и потребовал взыскать долги. Однако Ленинский райсуд отказал заявителю, потому что документального подтверждения долговых обязательств на тот момент представлено не было. Гражданский процесс будет продолжен.

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В Екатеринбурге 60-летний Игорь К. через суд попытался взыскать алименты с матери, которая скончалась три года назад. Пенсионер рос с отцом, а женщина в их жизни не принимала участия. По данным Свердловского облсуда, родители истца развелись в 1978 году. В тот момент отец Игоря обратился в Кировский районный народный суд Свердловска с требованием взыскать с бывшей супруги алименты на содержание ребенка. Однако она не выплатила ни копейки. Игорь узнал об этом спустя больше сорока лет: отец признался в этом незадолго до своей смерти. Мужчина посчитал, что мать задолжала ему более 400 тысяч рублей (с учетом денежных реформ). Женщина скончалась в 2020 году, наследство принял ее внук, сын Игоря — Виктор. С него тот и потребовал взыскать долги. Однако Ленинский райсуд отказал заявителю, потому что документального подтверждения долговых обязательств на тот момент представлено не было. Гражданский процесс будет продолжен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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