Мэр Ситникова удаляет комментарии некоторых курганцев в соцсетях

Мэра Елену Ситникову подозревают в удалении комментариев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Кургана Елена Ситникова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» удаляет комментарии некоторых подписчиков. Курганцы в этих сообщения пишут про необходимость построить школу на Бульваре Солнечном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Власти при этом утверждают, что сообщения направляются одни и те же, и ответы на них уже давались.

«Сегодня четыре сообщения писала в разное время. Все удаляются в течение двух часов с момента публикации», — рассказал URA.RU источник.

Сообщается, что жители Бульвара Солнечный задавали вопросы по поводу новой школы или пристроя к старой. Ранее жители уже обращались к курганским властям и президенту России Владимиру Путину с такими просьбами. На Бульваре Солнечном сейчас существует только начальная школа. А школьники среднего и старшего звена ездят в другие микрорайоны. При этом на Бульваре активно строятся новые дома. Власти уверены, что школа на Бульваре не нужна, так как там мало школьников.

На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Ситникова ответила, что часто поступают запросы по одной и той же теме. Со слов главы города, власти вынуждены объединять несколько обращений в одно. Между тем, Ситникова обратилась к курганцам с просьбой не дублировать те запросы, которые уже были отправлены или на которые уже даны ответы.

Ранее URA.RU писало, что курганцы объединились в крупный чат для того, чтобы добиться строительства новой школы. Тогда жителям Бульвара Солнечного не удалось добиться своих требований. Позже была назначена встреча с мэром Кургана Еленой Ситниковой. Спустя время жители Бульвара обратились в приемную президента России с жалобой на городскую администрацию. Курганцы получили ответ, что данным вопросом должна заниматься мэрия.