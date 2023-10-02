«Царьград» сообщил о слухе про возвращение 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмут

Под Бахмут (Артемовск) направили 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на слухи заявил военкор «Царьграда» Альгирдас Микульскис.
«Вчера промелькнула информация, что 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК „Вагнер“ уже направлены в район Бахмута», — сказал Альгирдас Микульскис. Его слова опубликованы в telegram-канале «Царьграда».
Он уточнил, что все это только слухи. Тем не менее он подчеркнул, что бойцов частной компании нужно пристроить там, где они будут наиболее полезны, а именно в зоне спецоперации.
Ранее экс-офицер американской армии Станислав Крапивник допустил, что бойцы «Вагнера» будут отправлены на самые сложные участки фронта, схожие с Бахмутом, передает MK.RU. Также стало известно о том, что сын погибшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел стал новым командиром группы. По данным telegram-каналов, близких к частной военной компании, он намерен вернуть бойцов на спецоперацию.
Под Бахмут (Артемовск) направили 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на слухи заявил военкор «Царьграда» Альгирдас Микульскис. «Вчера промелькнула информация, что 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК „Вагнер“ уже направлены в район Бахмута», — сказал Альгирдас Микульскис. Его слова опубликованы в telegram-канале «Царьграда». Он уточнил, что все это только слухи. Тем не менее он подчеркнул, что бойцов частной компании нужно пристроить там, где они будут наиболее полезны, а именно в зоне спецоперации. Ранее экс-офицер американской армии Станислав Крапивник допустил, что бойцы «Вагнера» будут отправлены на самые сложные участки фронта, схожие с Бахмутом, передает MK.RU. Также стало известно о том, что сын погибшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел стал новым командиром группы. По данным telegram-каналов, близких к частной военной компании, он намерен вернуть бойцов на спецоперацию.