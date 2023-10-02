«Царьград» сообщил о слухе про возвращение 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмут

К Бахмуту направили 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», заявил Альгирдас Микульскис Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Под Бахмут (Артемовск) направили 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на слухи заявил военкор «Царьграда» Альгирдас Микульскис.

«Вчера промелькнула информация, что 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК „Вагнер“ уже направлены в район Бахмута», — сказал Альгирдас Микульскис. Его слова опубликованы в telegram-канале «Царьграда».

Он уточнил, что все это только слухи. Тем не менее он подчеркнул, что бойцов частной компании нужно пристроить там, где они будут наиболее полезны, а именно в зоне спецоперации.