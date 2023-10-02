Украина распространяет слух о мобилизации в новых регионах РФ

02 октября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Украина хочет дестабилизировать обстановку в новых регионах РФ, считает Игорь Коротченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информацию украинских СМИ о том, что в новых регионах РФ жителей заставляют получать российские паспорта и сразу же мобилизуют, опроверг военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Украинские СМИ активно распространяют информацию о том, что жителей новых регионов принудительно заставляют получать паспорт РФ, а после якобы сразу отправляют на фронт. «На фронт отправляют также несовершеннолетних», — пишут украинские журналисты. Однако военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк. «Украина ведет информационную войну, потому что ей необходима дестабилизация общественно-политической ситуации, особенно в новых регионах. С этой целью происходят подобного рода вбросы, чтобы посеять сомнения среди граждан и затормозить процесс получения российских паспортов бывших граждан Украины», — заявил Коротченко. Он также отметил, что отправка на фронт несовершеннолетних людей — это полная глупость, которая противоречит российскому законодательству. И призвал доверять исключительно проверенным источникам.

Информацию украинских СМИ о том, что в новых регионах РФ жителей заставляют получать российские паспорта и сразу же мобилизуют, опроверг военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Украинские СМИ активно распространяют информацию о том, что жителей новых регионов принудительно заставляют получать паспорт РФ, а после якобы сразу отправляют на фронт. «На фронт отправляют также несовершеннолетних», — пишут украинские журналисты. Однако военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк. «Украина ведет информационную войну, потому что ей необходима дестабилизация общественно-политической ситуации, особенно в новых регионах. С этой целью происходят подобного рода вбросы, чтобы посеять сомнения среди граждан и затормозить процесс получения российских паспортов бывших граждан Украины», — заявил Коротченко. Он также отметил, что отправка на фронт несовершеннолетних людей — это полная глупость, которая противоречит российскому законодательству. И призвал доверять исключительно проверенным источникам.