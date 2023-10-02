Украина распространяет слух о мобилизации в новых регионах РФ

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Украина хочет дестабилизировать обстановку в новых регионах РФ, считает Игорь Коротченко Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информацию украинских СМИ о том, что в новых регионах РФ жителей заставляют получать российские паспорта и сразу же мобилизуют, опроверг военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

Украинские СМИ активно распространяют информацию о том, что жителей новых регионов принудительно заставляют получать паспорт РФ, а после якобы сразу отправляют на фронт. «На фронт отправляют также несовершеннолетних», — пишут украинские журналисты. Однако военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк.

«Украина ведет информационную войну, потому что ей необходима дестабилизация общественно-политической ситуации, особенно в новых регионах. С этой целью происходят подобного рода вбросы, чтобы посеять сомнения среди граждан и затормозить процесс получения российских паспортов бывших граждан Украины», — заявил Коротченко.

Он также отметил, что отправка на фронт несовершеннолетних людей — это полная глупость, которая противоречит российскому законодательству. И призвал доверять исключительно проверенным источникам.

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Информацию украинских СМИ о том, что в новых регионах РФ жителей заставляют получать российские паспорта и сразу же мобилизуют, опроверг военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Украинские СМИ активно распространяют информацию о том, что жителей новых регионов принудительно заставляют получать паспорт РФ, а после якобы сразу отправляют на фронт. «На фронт отправляют также несовершеннолетних», — пишут украинские журналисты. Однако военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк. «Украина ведет информационную войну, потому что ей необходима дестабилизация общественно-политической ситуации, особенно в новых регионах. С этой целью происходят подобного рода вбросы, чтобы посеять сомнения среди граждан и затормозить процесс получения российских паспортов бывших граждан Украины», — заявил Коротченко. Он также отметил, что отправка на фронт несовершеннолетних людей — это полная глупость, которая противоречит российскому законодательству. И призвал доверять исключительно проверенным источникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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