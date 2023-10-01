В Свердловской области разыскивают мужчину, который выиграл 5 миллионов рублей

Свердловчанина ожидает суперприз, но он, возможно, еще не знает об этом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Свердловской области выиграл в лотерее суперприз — пять миллионов рублей. Этот человек еще не обратился за выигрышем, рассказали URA.RU в «Столото».

«30 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 286834-го тиража выиграл билет, купленный жителем Свердловской области. Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.

Известно, что счастливец купил билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, победитель еще не знает о свой удаче.

Ранее другой свердловчанин тоже выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Свой счастливый билет уралец купил на сайте «Столото».