01 октября 2023

В Свердловской области разыскивают мужчину, который выиграл 5 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанина ожидает суперприз, но он, возможно, еще не знает об этом Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерее суперприз — пять миллионов рублей. Этот человек еще не обратился за выигрышем, рассказали URA.RU в «Столото».

«30 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 286834-го тиража выиграл билет, купленный жителем Свердловской области. Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.

Известно, что счастливец купил билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, победитель еще не знает о свой удаче.

Ранее другой свердловчанин тоже выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Свой счастливый билет уралец купил на сайте «Столото».

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Житель Свердловской области выиграл в лотерее суперприз — пять миллионов рублей. Этот человек еще не обратился за выигрышем, рассказали URA.RU в «Столото». «30 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 286834-го тиража выиграл билет, купленный жителем Свердловской области. Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Известно, что счастливец купил билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, победитель еще не знает о свой удаче. Ранее другой свердловчанин тоже выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Свой счастливый билет уралец купил на сайте «Столото».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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