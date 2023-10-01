01 октября 2023

Фирма челябинского бизнесмена Струкова из списка Forbes выплатит 1,3 млн евро

© Служба новостей «URA.RU»
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Компанию обязали вернуть долг в 1,3 млн евро Фото:

Фирма «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область) бизнесмена Константина Струкова, входящего в список богатейших россиян Forbes, выплатит по решению суда 1,3 млн евро. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.

«Оставить без рассмотрения исковые требования в части требований о расторжении договоров. Взыскать с АО „Южуралзолото группа компаний“ 824 565,49 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа задолженности, 490 755,94 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа задолженности», — указано в решении суда.

Суммы задолженности сформировались из нескольких составляющих. Среди них величина основного долга и неустойка. Кроме того, ответчик заплатит 200 тысяч рублей госпошлины.

Долг сформировался по двум договорам на поставку оборудования. Документы были подписаны 24 февраля 2021 года. Шведская «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» поставила партнерам технику для горных работ и выемки породы. Также предприятие обеспечивало инжиниринг оборудования.

Решение в законную силу не вступило, его можно обжаловать. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий у ответчика, но к моменту публикации он не получен. Связаться с истцом не удалось: сайт недоступен. В феврале 2022 года компания приняла решение об уходе из РФ.

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Фирма «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область) бизнесмена Константина Струкова, входящего в список богатейших россиян Forbes, выплатит по решению суда 1,3 млн евро. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы. «Оставить без рассмотрения исковые требования в части требований о расторжении договоров. Взыскать с АО „Южуралзолото группа компаний“ 824 565,49 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа задолженности, 490 755,94 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа задолженности», — указано в решении суда. Суммы задолженности сформировались из нескольких составляющих. Среди них величина основного долга и неустойка. Кроме того, ответчик заплатит 200 тысяч рублей госпошлины. Долг сформировался по двум договорам на поставку оборудования. Документы были подписаны 24 февраля 2021 года. Шведская «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» поставила партнерам технику для горных работ и выемки породы. Также предприятие обеспечивало инжиниринг оборудования. Решение в законную силу не вступило, его можно обжаловать. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий у ответчика, но к моменту публикации он не получен. Связаться с истцом не удалось: сайт недоступен. В феврале 2022 года компания приняла решение об уходе из РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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