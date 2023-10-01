В ЯНАО депутат похвастался урожаем в память о Владимире Жириновском

В ЯНАО депутат Гудков похвастался урожаем в память о Владимире Жириновском

02 октября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

На агрофестивале депутату Гудкову вручили диплом лауреата Фото: Владимир Андреев © URA.RU На агрофестивале в Надыме (ЯНАО) депутат районной думы Сергей Гудков продемонстрировал огурцы, перцы и помидоры, выращенные на собственном подоконнике из набора семян «Грядка Жириновского». За это достижение депутату вручили диплом лауреата фестиваля. «У меня дома на подоконнике растут и овощи, и зелень, и цветы. Часть из них из набора семян „Грядка Жириновского“, которые мы раздавали дачникам. Но я никогда не думал, что смогу принять участие в конкурсе со своими растениями. А вот теперь — могу», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте». В Надыме подобный агрофестиваль проходил впервые. «АгроАрктика-фест» собрал садоводов-любителей. Главная цель — обмен опытом.

На агрофестивале в Надыме (ЯНАО) депутат районной думы Сергей Гудков продемонстрировал огурцы, перцы и помидоры, выращенные на собственном подоконнике из набора семян «Грядка Жириновского». За это достижение депутату вручили диплом лауреата фестиваля. «У меня дома на подоконнике растут и овощи, и зелень, и цветы. Часть из них из набора семян „Грядка Жириновского“, которые мы раздавали дачникам. Но я никогда не думал, что смогу принять участие в конкурсе со своими растениями. А вот теперь — могу», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте». В Надыме подобный агрофестиваль проходил впервые. «АгроАрктика-фест» собрал садоводов-любителей. Главная цель — обмен опытом.