В ЯНАО депутат похвастался урожаем в память о Владимире Жириновском

На агрофестивале в Надыме (ЯНАО) депутат районной думы Сергей Гудков продемонстрировал огурцы, перцы и помидоры, выращенные на собственном подоконнике из набора семян «Грядка Жириновского». За это достижение депутату вручили диплом лауреата фестиваля.
«У меня дома на подоконнике растут и овощи, и зелень, и цветы. Часть из них из набора семян „Грядка Жириновского“, которые мы раздавали дачникам. Но я никогда не думал, что смогу принять участие в конкурсе со своими растениями. А вот теперь — могу», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».
В Надыме подобный агрофестиваль проходил впервые. «АгроАрктика-фест» собрал садоводов-любителей. Главная цель — обмен опытом.
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