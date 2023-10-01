Единый центр поддержки и филиал фонда открыли на Университетской набережной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске госфонд «Защитники Отечества» 2 октября открыл первый в России единый центр поддержки и реабилитации ветеранов. Формат филиала позволит оказывать весь спектр помощи бойцам СВО и их семьям в одном месте, передает корреспондент URA.RU с церемонии открытия.

«Здесь любой участник СВО и члены его семьи смогут получить всю необходимую поддержку. Единый центр объединил всех-всех, кто оказывает помощь: юридическую, социальную, психологическую — любую, которая необходима нашим героям», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На открытие филиала приехала председатель госфонда Анна Цивилева. Она отметила, что сейчас фонд взял на себя обязательства по помощи получения документов ветерана боевых действий. Цивилева поблагодарила Текслера за персональное участие в создании центра. Губернатор заверил, что филиал фонда сделает все возможное, чтобы стать вторым домом для ветеранов.

На торжественном открытии выступил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, ушедший на фронт осенью 2022 года. Он поблагодарил Челябинскую область от имени бойцов за активное участие в формировании условий для реабилитации участников СВО. Федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев передал поздравление филиалу фонда от полпреда в УрФО Владимира Якушева.

В центре будет расширенный спектр услуг, который позволит ветеранам и их семьям получать всю помощь в одном месте. Гостям филиала показали приемную, регистратуру, детские комнаты с аниматорами, кибер-клуб, библиотеку, палаты для реабилитации и спортзал. В числе помещений также кабинеты, где подбирают протезы, место психологической разгрузки, обучающие залы и совещательные для встреч бойцов.

Для реабилитации ветеранов с ОВЗ в центре создали симуляторы общественного транспорта и квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцам будут оказывать как юридическую, так и медицинскую помощь в одном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На открытие фонда пригласили ветеранов боевых действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гостям провели экскурсию по помещениям единого центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU