01 октября 2023

Госфонд «Защитники Отечества» открыл в Челябинске первый в России единый центр. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Защитник. Челябинск
Единый центр поддержки и филиал фонда открыли на Университетской набережной Фото:

В Челябинске госфонд «Защитники Отечества» 2 октября открыл первый в России единый центр поддержки и реабилитации ветеранов. Формат филиала позволит оказывать весь спектр помощи бойцам СВО и их семьям в одном месте, передает корреспондент URA.RU с церемонии открытия.

«Здесь любой участник СВО и члены его семьи смогут получить всю необходимую поддержку. Единый центр объединил всех-всех, кто оказывает помощь: юридическую, социальную, психологическую — любую, которая необходима нашим героям», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На открытие филиала приехала председатель госфонда Анна Цивилева. Она отметила, что сейчас фонд взял на себя обязательства по помощи получения документов ветерана боевых действий. Цивилева поблагодарила Текслера за персональное участие в создании центра. Губернатор заверил, что филиал фонда сделает все возможное, чтобы стать вторым домом для ветеранов.

На торжественном открытии выступил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, ушедший на фронт осенью 2022 года. Он поблагодарил Челябинскую область от имени бойцов за активное участие в формировании условий для реабилитации участников СВО. Федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев передал поздравление филиалу фонда от полпреда в УрФО Владимира Якушева.

В центре будет расширенный спектр услуг, который позволит ветеранам и их семьям получать всю помощь в одном месте. Гостям филиала показали приемную, регистратуру, детские комнаты с аниматорами, кибер-клуб, библиотеку, палаты для реабилитации и спортзал. В числе помещений также кабинеты, где подбирают протезы, место психологической разгрузки, обучающие залы и совещательные для встреч бойцов.

Защитник. Челябинск
Для реабилитации ветеранов с ОВЗ в центре создали симуляторы общественного транспорта и квартиры
Фото:
Защитник. Челябинск
Бойцам будут оказывать как юридическую, так и медицинскую помощь в одном месте
Фото:
Защитник. Челябинск
На открытие фонда пригласили ветеранов боевых действий
Фото:
Защитник. Челябинск
Гостям провели экскурсию по помещениям единого центра
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске госфонд «Защитники Отечества» 2 октября открыл первый в России единый центр поддержки и реабилитации ветеранов. Формат филиала позволит оказывать весь спектр помощи бойцам СВО и их семьям в одном месте, передает корреспондент URA.RU с церемонии открытия. «Здесь любой участник СВО и члены его семьи смогут получить всю необходимую поддержку. Единый центр объединил всех-всех, кто оказывает помощь: юридическую, социальную, психологическую — любую, которая необходима нашим героям», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На открытие филиала приехала председатель госфонда Анна Цивилева. Она отметила, что сейчас фонд взял на себя обязательства по помощи получения документов ветерана боевых действий. Цивилева поблагодарила Текслера за персональное участие в создании центра. Губернатор заверил, что филиал фонда сделает все возможное, чтобы стать вторым домом для ветеранов. На торжественном открытии выступил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, ушедший на фронт осенью 2022 года. Он поблагодарил Челябинскую область от имени бойцов за активное участие в формировании условий для реабилитации участников СВО. Федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев передал поздравление филиалу фонда от полпреда в УрФО Владимира Якушева. В центре будет расширенный спектр услуг, который позволит ветеранам и их семьям получать всю помощь в одном месте. Гостям филиала показали приемную, регистратуру, детские комнаты с аниматорами, кибер-клуб, библиотеку, палаты для реабилитации и спортзал. В числе помещений также кабинеты, где подбирают протезы, место психологической разгрузки, обучающие залы и совещательные для встреч бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...