01 октября 2023

Пьяный свердловчанин совершил двойное убийство из-за детских воспоминаний

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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, суд, избрание меры пресечения, клетка
В Пышминском округе Свердловской области мужчина убил двоих человек Фото:

Житель Свердловской области, 32-летний мужчина, убил двоих человек из-за своих детских воспоминаний. В областном суде 2 октября прошло первое слушание.

Двойное убийство произошло в апреле в Пышминском округе. По версии гособвинения, обвиняемый распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. В ходе застолья между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что хозяин дома плохо отзывался о своей матери, которая была воспитательницей обвиняемого.

Как полагает следствие, подсудимого задело высказывание о педагоге, и он расправился сначала с оппонентом, а затем и со свидетелем. Судебное следствие продолжится 9 октября допросом свидетелей.

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Житель Свердловской области, 32-летний мужчина, убил двоих человек из-за своих детских воспоминаний. В областном суде 2 октября прошло первое слушание. Двойное убийство произошло в апреле в Пышминском округе. По версии гособвинения, обвиняемый распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. В ходе застолья между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что хозяин дома плохо отзывался о своей матери, которая была воспитательницей обвиняемого. Как полагает следствие, подсудимого задело высказывание о педагоге, и он расправился сначала с оппонентом, а затем и со свидетелем. Судебное следствие продолжится 9 октября допросом свидетелей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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