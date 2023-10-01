Пьяный свердловчанин совершил двойное убийство из-за детских воспоминаний

02 октября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

В Пышминском округе Свердловской области мужчина убил двоих человек Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Свердловской области, 32-летний мужчина, убил двоих человек из-за своих детских воспоминаний. В областном суде 2 октября прошло первое слушание. Двойное убийство произошло в апреле в Пышминском округе. По версии гособвинения, обвиняемый распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. В ходе застолья между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что хозяин дома плохо отзывался о своей матери, которая была воспитательницей обвиняемого. Как полагает следствие, подсудимого задело высказывание о педагоге, и он расправился сначала с оппонентом, а затем и со свидетелем. Судебное следствие продолжится 9 октября допросом свидетелей.

Житель Свердловской области, 32-летний мужчина, убил двоих человек из-за своих детских воспоминаний. В областном суде 2 октября прошло первое слушание. Двойное убийство произошло в апреле в Пышминском округе. По версии гособвинения, обвиняемый распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. В ходе застолья между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что хозяин дома плохо отзывался о своей матери, которая была воспитательницей обвиняемого. Как полагает следствие, подсудимого задело высказывание о педагоге, и он расправился сначала с оппонентом, а затем и со свидетелем. Судебное следствие продолжится 9 октября допросом свидетелей.