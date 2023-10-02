В деле ребенка, которого 15 лет назад заморозила свердловчанка, всплыла новая версия

В деле ребенка, которого 15 лет назад заморозила мать, всплыла новая версия

Тело замерзшего малыша было найдено на пустыре 15 лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ребенок, чье тело было найдено 15 лет назад в Красноярском крае, мог замерзнуть дома и уже мертвым был вывезен на пустырь. Сейчас криминалисты пытаются определить точные обстоятельства гибели малыша, по подозрению в убийстве которого в Свердловской области была задержана мать. Подробности дела URA.RU раскрыли в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«По одной из версий, мать вывезла ребенка на санках и по каким-то причинам оставила на пустыре, где он замерз. По второй версии, ребенок мог замерзнуть дома и уже мертвым был привезен на пустырь. Следствие более склоняется ко второй версии: женщина проживала в доме с печным отоплением и могла просто не топить печь», — сообщили в красноярском СКР.

Там добавили, что сейчас обстоятельства гибели ребенка устанавливают эксперты. Криминалисты работают по архивным документам, эксгумации для этого не потребуется.

Тело ребенка было найдено в марте 2008 года на пустыре вблизи села Боготол Красноярского края. Как сообщали силовики, восьмимесячный мальчик замерз, оставшись «без пищи и возможности обогрева в условиях отрицательной температуры воздуха».

Спустя 15 лет в Свердловской области была задержана его мать. Все эти годы она работала продавщицей в магазине Первоуральска. По версии следствия, женщина, оставив ребенка на пустыре, на попутках уехала из Сибири на Урал. Сейчас она этапирована обратно, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».