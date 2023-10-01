Родным погибшего из-за дефектов в лечении тюменца заплатят 670 тысяч рублей

02 октября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В 2020 году тюменцу стало плохо и он вызвал скорую помощь, но фельдшер приехал к нему только спустя двое суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родственникам тюменца, который погиб из-за дефектов в лечении, городская поликлиника №5, ОКБ №1 и станция скорой помощи выплатят 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Медицинская помощь, оказываемая пациенту, была с существенными дефектами. Кроме того, также были выявлены дефекты организационных мероприятий. Суд взыскал в пользу истца с ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №5“ и ГБУЗТО „Областная клиническая больница №1“ по 300 000 рублей, с ГБУЗ ТО „Станция скорой помощи“ — 70 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Известно, что в октябре 2020 года тюменцу стало плохо и он вызвал скорую помощь. Фельдшер приехал к нему только спустя двое суток и осмотрел его. Рекомендации по лечению мужчина соблюдал, однако самочувствие ухудшалось и он обратился в поликлинику №5. Терапевт отправил тюменца домой, но ему стало еще хуже. Мужчину госпитализировали спустя девять дней в ОКБ №1, где в ноябре он умер.

Родственникам тюменца, который погиб из-за дефектов в лечении, городская поликлиника №5, ОКБ №1 и станция скорой помощи выплатят 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Медицинская помощь, оказываемая пациенту, была с существенными дефектами. Кроме того, также были выявлены дефекты организационных мероприятий. Суд взыскал в пользу истца с ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №5“ и ГБУЗТО „Областная клиническая больница №1“ по 300 000 рублей, с ГБУЗ ТО „Станция скорой помощи“ — 70 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Известно, что в октябре 2020 года тюменцу стало плохо и он вызвал скорую помощь. Фельдшер приехал к нему только спустя двое суток и осмотрел его. Рекомендации по лечению мужчина соблюдал, однако самочувствие ухудшалось и он обратился в поликлинику №5. Терапевт отправил тюменца домой, но ему стало еще хуже. Мужчину госпитализировали спустя девять дней в ОКБ №1, где в ноябре он умер.