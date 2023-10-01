01 октября 2023

Родным погибшего из-за дефектов в лечении тюменца заплатят 670 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница, машина скорой помощи
В 2020 году тюменцу стало плохо и он вызвал скорую помощь, но фельдшер приехал к нему только спустя двое суток Фото:

Родственникам тюменца, который погиб из-за дефектов в лечении, городская поликлиника №5, ОКБ №1 и станция скорой помощи выплатят 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Медицинская помощь, оказываемая пациенту, была с существенными дефектами. Кроме того, также были выявлены дефекты организационных мероприятий. Суд взыскал в пользу истца с ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №5“ и ГБУЗТО „Областная клиническая больница №1“ по 300 000 рублей, с ГБУЗ ТО „Станция скорой помощи“ — 70 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Известно, что в октябре 2020 года тюменцу стало плохо и он вызвал скорую помощь. Фельдшер приехал к нему только спустя двое суток и осмотрел его. Рекомендации по лечению мужчина соблюдал, однако самочувствие ухудшалось и он обратился в поликлинику №5. Терапевт отправил тюменца домой, но ему стало еще хуже. Мужчину госпитализировали спустя девять дней в ОКБ №1, где в ноябре он умер.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родственникам тюменца, который погиб из-за дефектов в лечении, городская поликлиника №5, ОКБ №1 и станция скорой помощи выплатят 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Медицинская помощь, оказываемая пациенту, была с существенными дефектами. Кроме того, также были выявлены дефекты организационных мероприятий. Суд взыскал в пользу истца с ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №5“ и ГБУЗТО „Областная клиническая больница №1“ по 300 000 рублей, с ГБУЗ ТО „Станция скорой помощи“ — 70 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Известно, что в октябре 2020 года тюменцу стало плохо и он вызвал скорую помощь. Фельдшер приехал к нему только спустя двое суток и осмотрел его. Рекомендации по лечению мужчина соблюдал, однако самочувствие ухудшалось и он обратился в поликлинику №5. Терапевт отправил тюменца домой, но ему стало еще хуже. Мужчину госпитализировали спустя девять дней в ОКБ №1, где в ноябре он умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...