Родным погибшего из-за дефектов в лечении тюменца заплатят 670 тысяч рублей

Родственникам тюменца, который погиб из-за дефектов в лечении, городская поликлиника №5, ОКБ №1 и станция скорой помощи выплатят 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Медицинская помощь, оказываемая пациенту, была с существенными дефектами. Кроме того, также были выявлены дефекты организационных мероприятий. Суд взыскал в пользу истца с ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №5“ и ГБУЗТО „Областная клиническая больница №1“ по 300 000 рублей, с ГБУЗ ТО „Станция скорой помощи“ — 70 000 рублей», — сообщили в ведомстве.
Известно, что в октябре 2020 года тюменцу стало плохо и он вызвал скорую помощь. Фельдшер приехал к нему только спустя двое суток и осмотрел его. Рекомендации по лечению мужчина соблюдал, однако самочувствие ухудшалось и он обратился в поликлинику №5. Терапевт отправил тюменца домой, но ему стало еще хуже. Мужчину госпитализировали спустя девять дней в ОКБ №1, где в ноябре он умер.
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