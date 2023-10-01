В Пермском крае ферму с дойным стадом коров продают за 120 млн рублей

Предприятие занимается производством сырого молока и молочной продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Гремяча Осинского городского округа Пермского края выставлено на продажу предприятие молочного животноводства. Общее поголовье сельхозпредприятия составляет 900 голов рогатого скота, из них 400 голов — это дойные коровы. Цена актива с животными, всем оборудованием и земельным участком составляет 120 млн рублей.

«Продается сельскохозяйственное предприятие. Пермский край, село Гремяча (115 километров от Перми). Животноводческий комплекс на 900 голов со всей инфраструктурой. Имеются санпропускник, рабочие кабинеты, кухня-столовая, кормоцех, силосные ямы, профилакторий, овощехранилище, гаражи и склады. Цена оборудования — 38 млн рублей. Цена общего поголовья на 900 голов, в том числе дойного стада на 400 голов — 52 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Также за 30 млн рублей продавец готов расстаться с земельным участком в две тысячи гектаров.

По данным сервиса СБИС, по указанному в объявлении адресу расположено ООО «Итера». В Пермском крае предприятие занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока и молочной продукции. В 2022 году выручка сельскохозяйственного комплекса составила 78,1 млн рублей, чистая прибыль — 15,6 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ферму с дойным стадом коров продают в деревне Брагино. Стоимость сельхозпредприятия составляет 28 млн рублей.