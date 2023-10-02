Екатеринбурженка с коронавирусом пожаловалась на холод в больнице

В горбольнице №40 Екатеринбурга до сих пор нет отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пациентка горбольницы №40 Екатеринбурга с коронавирусом пожаловалась, что в инфекционном корпусе до сих пор нет отопления. Энергетики обещают в ближайшее время нагреть батареи.

«Медсестры ничего не могут сказать, почему нет отопления. Они принесли нам в палату радиатор, но он греет только угол при входе, до меня эта печка не дотягиватся», — говорит читательница Е1.

В пресс-службе горбольницы №40 сообщили, что причина холодных батарей кроется в ремонте коммунальных сетей. Тем временем ресурсники из компании «Т Плюс» уточнили, что в медучреждение направлен мастер для восстановления теплоснабжения.