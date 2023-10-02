Екатеринбурженка с коронавирусом пожаловалась на холод в больнице

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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, батарея, недвижимость, строительство, жилье, стройка, новостройка
В горбольнице №40 Екатеринбурга до сих пор нет отопления Фото:

Пациентка горбольницы №40 Екатеринбурга с коронавирусом пожаловалась, что в инфекционном корпусе до сих пор нет отопления. Энергетики обещают в ближайшее время нагреть батареи.

«Медсестры ничего не могут сказать, почему нет отопления. Они принесли нам в палату радиатор, но он греет только угол при входе, до меня эта печка не дотягиватся», — говорит читательница Е1.

В пресс-службе горбольницы №40 сообщили, что причина холодных батарей кроется в ремонте коммунальных сетей. Тем временем ресурсники из компании «Т Плюс» уточнили, что в медучреждение направлен мастер для восстановления теплоснабжения.

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Пациентка горбольницы №40 Екатеринбурга с коронавирусом пожаловалась, что в инфекционном корпусе до сих пор нет отопления. Энергетики обещают в ближайшее время нагреть батареи. «Медсестры ничего не могут сказать, почему нет отопления. Они принесли нам в палату радиатор, но он греет только угол при входе, до меня эта печка не дотягиватся», — говорит читательница Е1. В пресс-службе горбольницы №40 сообщили, что причина холодных батарей кроется в ремонте коммунальных сетей. Тем временем ресурсники из компании «Т Плюс» уточнили, что в медучреждение направлен мастер для восстановления теплоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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