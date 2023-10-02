Екатеринбургские таксисты призвали увеличить тарифы из-за дорожающего топлива

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Тридцать третий день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, такси, яндекс такси, ситимобил
Из-за существенного роста стоимости топлива екатеринбургские таксопарки ждут повышения цен на услуги такси (фото из архива) Фото:

Из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге следует повысить цены на услуги такси. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в одном из таксопарков города.

«С возросшей финансовой нагрузкой обеспечение работы парка и безопасности эксплуатации ТС становится критичным. По стоимости заказов для обеспечения этих затрат, в первую очередь безопасности пассажиров, необходим рост стоимости», — рассказал корреспонденту URA.RU источник из сферы работы такси. Таксопарки не могут самостоятельно устанавливать цены, поэтому ждут изменения тарифов от агрегаторов.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область оказалась в лидерах по росту цен на топливо. Цена в области выросла на 47%.

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Из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге следует повысить цены на услуги такси. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в одном из таксопарков города. «С возросшей финансовой нагрузкой обеспечение работы парка и безопасности эксплуатации ТС становится критичным. По стоимости заказов для обеспечения этих затрат, в первую очередь безопасности пассажиров, необходим рост стоимости», — рассказал корреспонденту URA.RU источник из сферы работы такси. Таксопарки не могут самостоятельно устанавливать цены, поэтому ждут изменения тарифов от агрегаторов. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область оказалась в лидерах по росту цен на топливо. Цена в области выросла на 47%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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