Екатеринбургские таксисты призвали увеличить тарифы из-за дорожающего топлива

Из-за существенного роста стоимости топлива екатеринбургские таксопарки ждут повышения цен на услуги такси (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге следует повысить цены на услуги такси. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в одном из таксопарков города.

«С возросшей финансовой нагрузкой обеспечение работы парка и безопасности эксплуатации ТС становится критичным. По стоимости заказов для обеспечения этих затрат, в первую очередь безопасности пассажиров, необходим рост стоимости», — рассказал корреспонденту URA.RU источник из сферы работы такси. Таксопарки не могут самостоятельно устанавливать цены, поэтому ждут изменения тарифов от агрегаторов.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область оказалась в лидерах по росту цен на топливо. Цена в области выросла на 47%.