Екатеринбургские таксисты призвали увеличить тарифы из-за дорожающего топлива

Из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге следует повысить цены на услуги такси. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в одном из таксопарков города.
«С возросшей финансовой нагрузкой обеспечение работы парка и безопасности эксплуатации ТС становится критичным. По стоимости заказов для обеспечения этих затрат, в первую очередь безопасности пассажиров, необходим рост стоимости», — рассказал корреспонденту URA.RU источник из сферы работы такси. Таксопарки не могут самостоятельно устанавливать цены, поэтому ждут изменения тарифов от агрегаторов.
Ранее URA.RU писало, что Свердловская область оказалась в лидерах по росту цен на топливо. Цена в области выросла на 47%.
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