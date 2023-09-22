Свердловская область оказалась в лидерах по росту цен на топливо

22 сентября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

В Минсельхозе РФ назвали регионы-лидеры по росту цен на топливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рост цен на топливо в среднем по России составил 27%, при этом ряд регионов демонстрирует еще более серьезный рост. В частности, Свердловская область, где цена на топливо выросла на 47% за два месяца, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. «Мне хотелось бы отметить, что средний рост у нас составляет с 20 июля по 14 сентября 27%, и это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый: Тульская область — плюс 48,3%, Свердловская область — плюс 47%, Чувашская Республика — 44%, Брянская область — 46% и так далее», — отметил Некрасов. По его словам, массового отставания от темпов проведения сельскохозяйственных работ нет, но риски сохраняются. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские аграрии выразили обеспокоенность ценами на дизельное топливо. Из-за его нехватки фермеры могут отказаться от того, чтобы вспахивать поля. И такая ситуация по всей России. В правительстве Свердловской области, в свою очередь, отмечали, что рост цен составил 35%.

Рост цен на топливо в среднем по России составил 27%, при этом ряд регионов демонстрирует еще более серьезный рост. В частности, Свердловская область, где цена на топливо выросла на 47% за два месяца, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. «Мне хотелось бы отметить, что средний рост у нас составляет с 20 июля по 14 сентября 27%, и это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый: Тульская область — плюс 48,3%, Свердловская область — плюс 47%, Чувашская Республика — 44%, Брянская область — 46% и так далее», — отметил Некрасов. По его словам, массового отставания от темпов проведения сельскохозяйственных работ нет, но риски сохраняются. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские аграрии выразили обеспокоенность ценами на дизельное топливо. Из-за его нехватки фермеры могут отказаться от того, чтобы вспахивать поля. И такая ситуация по всей России. В правительстве Свердловской области, в свою очередь, отмечали, что рост цен составил 35%.