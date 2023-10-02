02 октября 2023

Пермякам рассказали, когда выгоднее покупать мотоциклы и технику для активного отдыха

Пермский SAN Motors: мотоциклы выгоднее покупать осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин мотоциклов "Harley-Davidson". Екатеринбург , мотоцикл, харлей девидсон, мотоциклы, harley-davidson, байк, магазин мотоциклов harley-davidson
Осенью цены на мототехнику ниже, считают в SAN Motors Фото:

Выбирать технику для активного отдыха лучше всего осенью. В этот период спрос на нее ниже, поэтому салоны делают скидки. Акции касаются всех категорий товаров: мотоциклов, мотовездеходов, квадроциклов, питбайков и прочей техники, рассказал URA.RU руководитель мотонаправления пермского салона SAN Motors Никита Тарасов.

«Однозначно осень — лучшее время для приобретения любой техники, связанной с активным отдыхом. В период с сентября по декабрь обычно действуют скидки на продукцию. Но не стоит думать, что цены „падают“ на все. Есть несколько позиций, на которые действуют дисконты», — отметил Тарасов.

Он уточнил, что кроме выгодной цены есть еще ряд преимуществ. При покупке мотоцикла или любой другой техники осенью, у владельца больше времени подготовить ее к летнему сезону. Например, сделать тюнинг, добавить аксессуары, прокачать двигатель. Также можно провести тест-драйв. Зимой это будет сделать проблематично, так как на дорогах лежит снег и может быть гололед. В таких условиях невозможно сделать ряд маневров.

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Выбирать технику для активного отдыха лучше всего осенью. В этот период спрос на нее ниже, поэтому салоны делают скидки. Акции касаются всех категорий товаров: мотоциклов, мотовездеходов, квадроциклов, питбайков и прочей техники, рассказал URA.RU руководитель мотонаправления пермского салона SAN Motors Никита Тарасов. «Однозначно осень — лучшее время для приобретения любой техники, связанной с активным отдыхом. В период с сентября по декабрь обычно действуют скидки на продукцию. Но не стоит думать, что цены „падают“ на все. Есть несколько позиций, на которые действуют дисконты», — отметил Тарасов. Он уточнил, что кроме выгодной цены есть еще ряд преимуществ. При покупке мотоцикла или любой другой техники осенью, у владельца больше времени подготовить ее к летнему сезону. Например, сделать тюнинг, добавить аксессуары, прокачать двигатель. Также можно провести тест-драйв. Зимой это будет сделать проблематично, так как на дорогах лежит снег и может быть гололед. В таких условиях невозможно сделать ряд маневров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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