Пермякам рассказали, когда выгоднее покупать мотоциклы и технику для активного отдыха

Пермский SAN Motors: мотоциклы выгоднее покупать осенью

03 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Осенью цены на мототехнику ниже, считают в SAN Motors Фото: Анна Майорова © URA.RU Выбирать технику для активного отдыха лучше всего осенью. В этот период спрос на нее ниже, поэтому салоны делают скидки. Акции касаются всех категорий товаров: мотоциклов, мотовездеходов, квадроциклов, питбайков и прочей техники, рассказал URA.RU руководитель мотонаправления пермского салона SAN Motors Никита Тарасов. «Однозначно осень — лучшее время для приобретения любой техники, связанной с активным отдыхом. В период с сентября по декабрь обычно действуют скидки на продукцию. Но не стоит думать, что цены „падают“ на все. Есть несколько позиций, на которые действуют дисконты», — отметил Тарасов. Он уточнил, что кроме выгодной цены есть еще ряд преимуществ. При покупке мотоцикла или любой другой техники осенью, у владельца больше времени подготовить ее к летнему сезону. Например, сделать тюнинг, добавить аксессуары, прокачать двигатель. Также можно провести тест-драйв. Зимой это будет сделать проблематично, так как на дорогах лежит снег и может быть гололед. В таких условиях невозможно сделать ряд маневров.

Выбирать технику для активного отдыха лучше всего осенью. В этот период спрос на нее ниже, поэтому салоны делают скидки. Акции касаются всех категорий товаров: мотоциклов, мотовездеходов, квадроциклов, питбайков и прочей техники, рассказал URA.RU руководитель мотонаправления пермского салона SAN Motors Никита Тарасов. «Однозначно осень — лучшее время для приобретения любой техники, связанной с активным отдыхом. В период с сентября по декабрь обычно действуют скидки на продукцию. Но не стоит думать, что цены „падают“ на все. Есть несколько позиций, на которые действуют дисконты», — отметил Тарасов. Он уточнил, что кроме выгодной цены есть еще ряд преимуществ. При покупке мотоцикла или любой другой техники осенью, у владельца больше времени подготовить ее к летнему сезону. Например, сделать тюнинг, добавить аксессуары, прокачать двигатель. Также можно провести тест-драйв. Зимой это будет сделать проблематично, так как на дорогах лежит снег и может быть гололед. В таких условиях невозможно сделать ряд маневров.