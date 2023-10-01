В ЯНАО запускают цифровую систему безопасности дорожного движения

В ЯНАО в тестовом режиме начнет работать система весогабаритного контроля

02 октября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО начинает работать система весогабаритного контроля транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО впервые начнет работать в тестовом режиме система весогабаритного контроля автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В тестовом режиме будут фиксироваться весогабаритные параметры автотранспорта. Оборудование будет автоматически взвешивать, определять размеры транспортного средства и нагрузку, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки без торможения или полной остановки, информацию о превышении параметров водители увидят на информационном табло», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В пресс-службе ПАО «Ростелеком», с которым правительство округа заключило соглашение на проведение работ, корреспонденту агентства сообщили о полной готовности к работе всех девяти пунктов. Система начнет работать с 9 октября. На время тестовых мероприятий штрафных санкций к водителям, превысившим разрешенные параметры, не последует. Тестирование системы рассчитано на три месяца. Ранее URA.RU рассказало, что работы по созданию пунктов весогабаритного контроля начались в начале летнего сезона. Каждый комплекс оснащен лазерными и оптическими приборами измерения и фиксации. Система весогабаритного контроля начнет работу в ЯНАО с 9 октября Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В ЯНАО впервые начнет работать в тестовом режиме система весогабаритного контроля автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В тестовом режиме будут фиксироваться весогабаритные параметры автотранспорта. Оборудование будет автоматически взвешивать, определять размеры транспортного средства и нагрузку, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки без торможения или полной остановки, информацию о превышении параметров водители увидят на информационном табло», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В пресс-службе ПАО «Ростелеком», с которым правительство округа заключило соглашение на проведение работ, корреспонденту агентства сообщили о полной готовности к работе всех девяти пунктов. Система начнет работать с 9 октября. На время тестовых мероприятий штрафных санкций к водителям, превысившим разрешенные параметры, не последует. Тестирование системы рассчитано на три месяца. Ранее URA.RU рассказало, что работы по созданию пунктов весогабаритного контроля начались в начале летнего сезона. Каждый комплекс оснащен лазерными и оптическими приборами измерения и фиксации.