01 октября 2023
30 сентября 2023

В ЯНАО запускают цифровую систему безопасности дорожного движения

В ЯНАО в тестовом режиме начнет работать система весогабаритного контроля
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО начинает работать система весогабаритного контроля транспорта Фото:

В ЯНАО впервые начнет работать в тестовом режиме система весогабаритного контроля автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В тестовом режиме будут фиксироваться весогабаритные параметры автотранспорта. Оборудование будет автоматически взвешивать, определять размеры транспортного средства и нагрузку, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки без торможения или полной остановки, информацию о превышении параметров водители увидят на информационном табло», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

В пресс-службе ПАО «Ростелеком», с которым правительство округа заключило соглашение на проведение работ, корреспонденту агентства сообщили о полной готовности к работе всех девяти пунктов. Система начнет работать с 9 октября. На время тестовых мероприятий штрафных санкций к водителям, превысившим разрешенные параметры, не последует. Тестирование системы рассчитано на три месяца.

Ранее URA.RU рассказало, что работы по созданию пунктов весогабаритного контроля начались в начале летнего сезона. Каждый комплекс оснащен лазерными и оптическими приборами измерения и фиксации.

Система весогабаритного контроля начнет работу в ЯНАО с 9 октября
Система весогабаритного контроля начнет работу в ЯНАО с 9 октября
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В ЯНАО впервые начнет работать в тестовом режиме система весогабаритного контроля автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В тестовом режиме будут фиксироваться весогабаритные параметры автотранспорта. Оборудование будет автоматически взвешивать, определять размеры транспортного средства и нагрузку, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки без торможения или полной остановки, информацию о превышении параметров водители увидят на информационном табло», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В пресс-службе ПАО «Ростелеком», с которым правительство округа заключило соглашение на проведение работ, корреспонденту агентства сообщили о полной готовности к работе всех девяти пунктов. Система начнет работать с 9 октября. На время тестовых мероприятий штрафных санкций к водителям, превысившим разрешенные параметры, не последует. Тестирование системы рассчитано на три месяца. Ранее URA.RU рассказало, что работы по созданию пунктов весогабаритного контроля начались в начале летнего сезона. Каждый комплекс оснащен лазерными и оптическими приборами измерения и фиксации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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