Следственный комитет ХМАО проводит проверку из-за нападений собак на людей

Следственный комитет ХМАО проверяет сообщения о массовых нападениях бездомных животных на жителей Нижневартовска. Telegram-канал ведомства сообщил, что в ходе инспекции специалисты проанализируют, как в городе проводят отлов безнадзорных собак.
«Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по ХМАО поручил провести проверку по сообщению соцмедиа о нападении бездомных собак на людей в Нижневартовске. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова безнадзорных животных», — указано в публикации ведомства.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности Уголовного кодекса РФ. СМИ сообщали о шести случаях нападений собак на людей за три дня.
Ранее URA.RU писало, что в лифте Нижневартовска девочку покусал бультерьер. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием происшествия.
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