01 октября 2023

Следственный комитет ХМАО проводит проверку из-за нападений собак на людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, собака, дворняга, пес, бездомная собака
За три дня в Нижневартовске зафиксировано шесть нападений бездомных собак на людей Фото:

Следственный комитет ХМАО проверяет сообщения о массовых нападениях бездомных животных на жителей Нижневартовска. Telegram-канал ведомства сообщил, что в ходе инспекции специалисты проанализируют, как в городе проводят отлов безнадзорных собак.

«Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по ХМАО поручил провести проверку по сообщению соцмедиа о нападении бездомных собак на людей в Нижневартовске. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова безнадзорных животных», — указано в публикации ведомства.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности Уголовного кодекса РФ. СМИ сообщали о шести случаях нападений собак на людей за три дня.

Ранее URA.RU писало, что в лифте Нижневартовска девочку покусал бультерьер. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием происшествия.

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Следственный комитет ХМАО проверяет сообщения о массовых нападениях бездомных животных на жителей Нижневартовска. Telegram-канал ведомства сообщил, что в ходе инспекции специалисты проанализируют, как в городе проводят отлов безнадзорных собак. «Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по ХМАО поручил провести проверку по сообщению соцмедиа о нападении бездомных собак на людей в Нижневартовске. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова безнадзорных животных», — указано в публикации ведомства. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности Уголовного кодекса РФ. СМИ сообщали о шести случаях нападений собак на людей за три дня. Ранее URA.RU писало, что в лифте Нижневартовска девочку покусал бультерьер. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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