Следственный комитет ХМАО проводит проверку из-за нападений собак на людей

02 октября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

За три дня в Нижневартовске зафиксировано шесть нападений бездомных собак на людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет ХМАО проверяет сообщения о массовых нападениях бездомных животных на жителей Нижневартовска. Telegram-канал ведомства сообщил, что в ходе инспекции специалисты проанализируют, как в городе проводят отлов безнадзорных собак. «Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по ХМАО поручил провести проверку по сообщению соцмедиа о нападении бездомных собак на людей в Нижневартовске. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова безнадзорных животных», — указано в публикации ведомства. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности Уголовного кодекса РФ. СМИ сообщали о шести случаях нападений собак на людей за три дня. Ранее URA.RU писало, что в лифте Нижневартовска девочку покусал бультерьер. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием происшествия.

Следственный комитет ХМАО проверяет сообщения о массовых нападениях бездомных животных на жителей Нижневартовска. Telegram-канал ведомства сообщил, что в ходе инспекции специалисты проанализируют, как в городе проводят отлов безнадзорных собак. «Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по ХМАО поручил провести проверку по сообщению соцмедиа о нападении бездомных собак на людей в Нижневартовске. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова безнадзорных животных», — указано в публикации ведомства. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности Уголовного кодекса РФ. СМИ сообщали о шести случаях нападений собак на людей за три дня. Ранее URA.RU писало, что в лифте Нижневартовска девочку покусал бультерьер. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием происшествия.