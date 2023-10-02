Названы пять причин нового подорожания такси в 2024 году

Глава Совета по развитию такси спрогнозировала подорожание такси на 7-10%
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Услуги такси могут подорожать из-за высоких цен на авто, бензин и старховки Фото:

Услуги такси в 2024 году станут дороже на 7-10% из-за увеличения стоимости автомобилей, цен на бензин и подорожания затрат на страхование машин. Такой прогноз глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но, можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7-10% к уровням сегодняшних тарифов», — приводит слова Зариповой «Газета.ру».

Она отмечает, что на стоимость услуг в будущем году повлияет подорожавшее техобслуживание автомобиля и новая проблема — дефицит кадров. Эксперт говорит, что агрегаторы стали решать проблему с нехваткой водителей за счет людей с ограниченными возможностями по здоровью, а также привлекать больше таксистов-женщин. Ирина Зарипова также отмечает, что увеличения цен до конца 2023 года не предвидится.

В частности, ранее в Екатеринбурге из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге водители призывали агрегаторы увеличить стоимость оказания услуг. Свердловская область также оказалась в лидерах по росту цен на топливо.

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Услуги такси в 2024 году станут дороже на 7-10% из-за увеличения стоимости автомобилей, цен на бензин и подорожания затрат на страхование машин. Такой прогноз глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но, можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7-10% к уровням сегодняшних тарифов», — приводит слова Зариповой «Газета.ру». Она отмечает, что на стоимость услуг в будущем году повлияет подорожавшее техобслуживание автомобиля и новая проблема — дефицит кадров. Эксперт говорит, что агрегаторы стали решать проблему с нехваткой водителей за счет людей с ограниченными возможностями по здоровью, а также привлекать больше таксистов-женщин. Ирина Зарипова также отмечает, что увеличения цен до конца 2023 года не предвидится. В частности, ранее в Екатеринбурге из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге водители призывали агрегаторы увеличить стоимость оказания услуг. Свердловская область также оказалась в лидерах по росту цен на топливо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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