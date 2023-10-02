Названы пять причин нового подорожания такси в 2024 году

Глава Совета по развитию такси спрогнозировала подорожание такси на 7-10%

02 октября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Услуги такси могут подорожать из-за высоких цен на авто, бензин и старховки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Услуги такси в 2024 году станут дороже на 7-10% из-за увеличения стоимости автомобилей, цен на бензин и подорожания затрат на страхование машин. Такой прогноз глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но, можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7-10% к уровням сегодняшних тарифов», — приводит слова Зариповой « Газета.ру ». Она отмечает, что на стоимость услуг в будущем году повлияет подорожавшее техобслуживание автомобиля и новая проблема — дефицит кадров. Эксперт говорит, что агрегаторы стали решать проблему с нехваткой водителей за счет людей с ограниченными возможностями по здоровью, а также привлекать больше таксистов-женщин. Ирина Зарипова также отмечает, что увеличения цен до конца 2023 года не предвидится. В частности, ранее в Екатеринбурге из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге водители призывали агрегаторы увеличить стоимость оказания услуг. Свердловская область также оказалась в лидерах по росту цен на топливо.

Услуги такси в 2024 году станут дороже на 7-10% из-за увеличения стоимости автомобилей, цен на бензин и подорожания затрат на страхование машин. Такой прогноз глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но, можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7-10% к уровням сегодняшних тарифов», — приводит слова Зариповой «Газета.ру». Она отмечает, что на стоимость услуг в будущем году повлияет подорожавшее техобслуживание автомобиля и новая проблема — дефицит кадров. Эксперт говорит, что агрегаторы стали решать проблему с нехваткой водителей за счет людей с ограниченными возможностями по здоровью, а также привлекать больше таксистов-женщин. Ирина Зарипова также отмечает, что увеличения цен до конца 2023 года не предвидится. В частности, ранее в Екатеринбурге из-за существенного роста стоимости на топливо в Екатеринбурге водители призывали агрегаторы увеличить стоимость оказания услуг. Свердловская область также оказалась в лидерах по росту цен на топливо.