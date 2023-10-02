Беглому банкиру Беджамову утвердили обвинение по делу о хищении 156 млрд рублей

02 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус создали преступную группировку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинение по уголовному делу о хищении свыше 156 млрд рублей в отношении фактического собственника ООО «Внешпромбанк», президента Федерации бобслея России (ФБР) Георгия Беджамова. Об этом сообщило само ведомство. «Он (Георгий Беджамов — прим. URA.RU) обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. По данным следствия, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, которая на тот момент была президентом банка, создали преступную группу, чтобы похитить денежные средства ООО «Внешпромбанк». В состав группировки входили вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. С апреля 2009 года по декабрь 2015 года Беджамов и остальные участники группы украли деньги банка через выдачу невозвратных кредитов на счета соучастников. Также преступники списывали денежные средства с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия. На данный момент Беджамов в бегах. Он скрывается за пределами РФ и Великобритании, так как страна отказала ему в визе. Ранее Федерации бобслея России сообщила, что отсутствие президента Беджамова являлось плановым. По словам ведомства, совладелец «Внешпромбанка» на самом деле никуда не пропадал. Отмечалось, что Беджамов останется на своем посту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинение по уголовному делу о хищении свыше 156 млрд рублей в отношении фактического собственника ООО «Внешпромбанк», президента Федерации бобслея России (ФБР) Георгия Беджамова. Об этом сообщило само ведомство. «Он (Георгий Беджамов — прим. URA.RU) обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. По данным следствия, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, которая на тот момент была президентом банка, создали преступную группу, чтобы похитить денежные средства ООО «Внешпромбанк». В состав группировки входили вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. С апреля 2009 года по декабрь 2015 года Беджамов и остальные участники группы украли деньги банка через выдачу невозвратных кредитов на счета соучастников. Также преступники списывали денежные средства с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия. На данный момент Беджамов в бегах. Он скрывается за пределами РФ и Великобритании, так как страна отказала ему в визе. Ранее Федерации бобслея России сообщила, что отсутствие президента Беджамова являлось плановым. По словам ведомства, совладелец «Внешпромбанка» на самом деле никуда не пропадал. Отмечалось, что Беджамов останется на своем посту.