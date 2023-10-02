Беглому банкиру Беджамову утвердили обвинение по делу о хищении 156 млрд рублей

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинение по уголовному делу о хищении свыше 156 млрд рублей в отношении фактического собственника ООО «Внешпромбанк», президента Федерации бобслея России (ФБР) Георгия Беджамова. Об этом сообщило само ведомство.
«Он (Георгий Беджамов — прим. URA.RU) обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, которая на тот момент была президентом банка, создали преступную группу, чтобы похитить денежные средства ООО «Внешпромбанк». В состав группировки входили вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.
С апреля 2009 года по декабрь 2015 года Беджамов и остальные участники группы украли деньги банка через выдачу невозвратных кредитов на счета соучастников. Также преступники списывали денежные средства с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия.
На данный момент Беджамов в бегах. Он скрывается за пределами РФ и Великобритании, так как страна отказала ему в визе.
Ранее Федерации бобслея России сообщила, что отсутствие президента Беджамова являлось плановым. По словам ведомства, совладелец «Внешпромбанка» на самом деле никуда не пропадал. Отмечалось, что Беджамов останется на своем посту.
В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинение по уголовному делу о хищении свыше 156 млрд рублей в отношении фактического собственника ООО «Внешпромбанк», президента Федерации бобслея России (ФБР) Георгия Беджамова. Об этом сообщило само ведомство. «Он (Георгий Беджамов — прим. URA.RU) обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. По данным следствия, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, которая на тот момент была президентом банка, создали преступную группу, чтобы похитить денежные средства ООО «Внешпромбанк». В состав группировки входили вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. С апреля 2009 года по декабрь 2015 года Беджамов и остальные участники группы украли деньги банка через выдачу невозвратных кредитов на счета соучастников. Также преступники списывали денежные средства с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия. На данный момент Беджамов в бегах. Он скрывается за пределами РФ и Великобритании, так как страна отказала ему в визе. Ранее Федерации бобслея России сообщила, что отсутствие президента Беджамова являлось плановым. По словам ведомства, совладелец «Внешпромбанка» на самом деле никуда не пропадал. Отмечалось, что Беджамов останется на своем посту.