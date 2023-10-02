В Челябинской области зазвучат сирены

Проверка сирен пройдет в плановом порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 4 октября в период между 10 и 14 часами зазвучат сирены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Услышав звуки электросирены, включите проводную радиоточку, радиоприемник (радио „Россия“) или телевизор (телеканал „Россия-24“, телеканал „ОТВ“) и прослушайте информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 10 часов 43 минуты местного времени в течение минуты на экранах телевизоров появится заставка с текстом. В это же время через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет запущено речевое сообщение. Пользователям мобильного приложения «МЧС России» придут push-сообщения о проведении проверки систем оповещения.

Проверка работоспособности электросирен — плановая. Такие проверки проводятся два раза в год.