В Челябинской области зазвучат сирены

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Проверка сирен пройдет в плановом порядке Фото:

В Челябинской области 4 октября в период между 10 и 14 часами зазвучат сирены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Услышав звуки электросирены, включите проводную радиоточку, радиоприемник (радио „Россия“) или телевизор (телеканал „Россия-24“, телеканал „ОТВ“) и прослушайте информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 10 часов 43 минуты местного времени в течение минуты на экранах телевизоров появится заставка с текстом. В это же время через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет запущено речевое сообщение. Пользователям мобильного приложения «МЧС России» придут push-сообщения о проведении проверки систем оповещения.

Проверка работоспособности электросирен — плановая. Такие проверки проводятся два раза в год.

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В Челябинской области 4 октября в период между 10 и 14 часами зазвучат сирены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Услышав звуки электросирены, включите проводную радиоточку, радиоприемник (радио „Россия“) или телевизор (телеканал „Россия-24“, телеканал „ОТВ“) и прослушайте информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 10 часов 43 минуты местного времени в течение минуты на экранах телевизоров появится заставка с текстом. В это же время через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет запущено речевое сообщение. Пользователям мобильного приложения «МЧС России» придут push-сообщения о проведении проверки систем оповещения. Проверка работоспособности электросирен — плановая. Такие проверки проводятся два раза в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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