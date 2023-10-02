Свердловские чиновники выполняют ключевое поручение губернатора. Фото

В Свердловской области отстраивают сгоревшую Шайдуриху

02 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Шайдурихе восстанавливают жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В селе Шайдуриха (Свердловская область), которое летом пострадало от пожаров, возводят 13 домов. Строители уже заложили фундаменты и смонтировали 11 деревянных коробок для погорельцев. «Впереди устройство теплового контура, внутренней отделки, полов и стен. У коттеджей выполнен монтаж цокольных плит и подкладного бруса по сваям, полов и стен», — сказали в департаменте информполитики региона. Восстановить утраченное жилье поручил губернатор Евгений Куйвашев. До конца ноября дома получат сельчане, для кого сгоревшие постройки были единственным жильем. Параллельно с этим в новое жилье заезжают жители восстановленной после пожаров Сосьвы.

В селе Шайдуриха (Свердловская область), которое летом пострадало от пожаров, возводят 13 домов. Строители уже заложили фундаменты и смонтировали 11 деревянных коробок для погорельцев. «Впереди устройство теплового контура, внутренней отделки, полов и стен. У коттеджей выполнен монтаж цокольных плит и подкладного бруса по сваям, полов и стен», — сказали в департаменте информполитики региона. Восстановить утраченное жилье поручил губернатор Евгений Куйвашев. До конца ноября дома получат сельчане, для кого сгоревшие постройки были единственным жильем. Параллельно с этим в новое жилье заезжают жители восстановленной после пожаров Сосьвы.