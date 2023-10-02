В селе Шайдуриха (Свердловская область), которое летом пострадало от пожаров, возводят 13 домов. Строители уже заложили фундаменты и смонтировали 11 деревянных коробок для погорельцев.
«Впереди устройство теплового контура, внутренней отделки, полов и стен. У коттеджей выполнен монтаж цокольных плит и подкладного бруса по сваям, полов и стен», — сказали в департаменте информполитики региона.
Восстановить утраченное жилье поручил губернатор Евгений Куйвашев. До конца ноября дома получат сельчане, для кого сгоревшие постройки были единственным жильем. Параллельно с этим в новое жилье заезжают жители восстановленной после пожаров Сосьвы.
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