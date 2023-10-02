Свердловские чиновники выполняют ключевое поручение губернатора. Фото

В Свердловской области отстраивают сгоревшую Шайдуриху
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, село шайдуриха
В Шайдурихе восстанавливают жилье Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В селе Шайдуриха (Свердловская область), которое летом пострадало от пожаров, возводят 13 домов. Строители уже заложили фундаменты и смонтировали 11 деревянных коробок для погорельцев.

«Впереди устройство теплового контура, внутренней отделки, полов и стен. У коттеджей выполнен монтаж цокольных плит и подкладного бруса по сваям, полов и стен», — сказали в департаменте информполитики региона.

Восстановить утраченное жилье поручил губернатор Евгений Куйвашев. До конца ноября дома получат сельчане, для кого сгоревшие постройки были единственным жильем. Параллельно с этим в новое жилье заезжают жители восстановленной после пожаров Сосьвы.

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В селе Шайдуриха (Свердловская область), которое летом пострадало от пожаров, возводят 13 домов. Строители уже заложили фундаменты и смонтировали 11 деревянных коробок для погорельцев. «Впереди устройство теплового контура, внутренней отделки, полов и стен. У коттеджей выполнен монтаж цокольных плит и подкладного бруса по сваям, полов и стен», — сказали в департаменте информполитики региона. Восстановить утраченное жилье поручил губернатор Евгений Куйвашев. До конца ноября дома получат сельчане, для кого сгоревшие постройки были единственным жильем. Параллельно с этим в новое жилье заезжают жители восстановленной после пожаров Сосьвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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