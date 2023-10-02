Мэр Тюмени Кухарук оттягивает подписание документа, повышающего цены на проезд

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук вступил в конфликт с тюменскими перевозчиками Фото:

Из-за конфликта мэра Тюмени Руслана Кухарука и частных перевозчиков в городе может не вырасти цена на проезд в общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к городской администрации.

«Глава города поставил условие компаниям-перевозчикам: пока не наладится работа „маршруток“ — соглашение о росте тарифов на перевозку он подписывать не будет. Он пошел на это из-за многочисленных жалоб тюменцев на работу автобусов малой вместимости», — поделился собеседник агентства.

Как говорят в кулуарах мэрии, для бизнесменов шаг Кухарука послужил хорошей мотивацией. Успеть исправиться им нужно уже к зиме, когда будут определяться тарифы на перевозку на ближайшие 3 года. В 2020 году подобное постановление было подписано уже 7 сентября.

Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается.

Уже в октябре Руслану Кухаруку предстоит избираться на новый мэрский срок. В решении переизбраться его поддержала «Единая Россия».

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Из-за конфликта мэра Тюмени Руслана Кухарука и частных перевозчиков в городе может не вырасти цена на проезд в общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к городской администрации. «Глава города поставил условие компаниям-перевозчикам: пока не наладится работа „маршруток“ — соглашение о росте тарифов на перевозку он подписывать не будет. Он пошел на это из-за многочисленных жалоб тюменцев на работу автобусов малой вместимости», — поделился собеседник агентства. Как говорят в кулуарах мэрии, для бизнесменов шаг Кухарука послужил хорошей мотивацией. Успеть исправиться им нужно уже к зиме, когда будут определяться тарифы на перевозку на ближайшие 3 года. В 2020 году подобное постановление было подписано уже 7 сентября. Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается. Уже в октябре Руслану Кухаруку предстоит избираться на новый мэрский срок. В решении переизбраться его поддержала «Единая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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