Мэр Тюмени Кухарук оттягивает подписание документа, повышающего цены на проезд

02 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук вступил в конфликт с тюменскими перевозчиками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Из-за конфликта мэра Тюмени Руслана Кухарука и частных перевозчиков в городе может не вырасти цена на проезд в общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к городской администрации. «Глава города поставил условие компаниям-перевозчикам: пока не наладится работа „маршруток“ — соглашение о росте тарифов на перевозку он подписывать не будет. Он пошел на это из-за многочисленных жалоб тюменцев на работу автобусов малой вместимости», — поделился собеседник агентства. Как говорят в кулуарах мэрии, для бизнесменов шаг Кухарука послужил хорошей мотивацией. Успеть исправиться им нужно уже к зиме, когда будут определяться тарифы на перевозку на ближайшие 3 года. В 2020 году подобное постановление было подписано уже 7 сентября. Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается. Уже в октябре Руслану Кухаруку предстоит избираться на новый мэрский срок. В решении переизбраться его поддержала «Единая Россия».

Из-за конфликта мэра Тюмени Руслана Кухарука и частных перевозчиков в городе может не вырасти цена на проезд в общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к городской администрации. «Глава города поставил условие компаниям-перевозчикам: пока не наладится работа „маршруток“ — соглашение о росте тарифов на перевозку он подписывать не будет. Он пошел на это из-за многочисленных жалоб тюменцев на работу автобусов малой вместимости», — поделился собеседник агентства. Как говорят в кулуарах мэрии, для бизнесменов шаг Кухарука послужил хорошей мотивацией. Успеть исправиться им нужно уже к зиме, когда будут определяться тарифы на перевозку на ближайшие 3 года. В 2020 году подобное постановление было подписано уже 7 сентября. Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается. Уже в октябре Руслану Кухаруку предстоит избираться на новый мэрский срок. В решении переизбраться его поддержала «Единая Россия».