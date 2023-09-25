25 сентября 2023

Тюменские единороссы поддержали мэра Кухарука в решении переизбраться

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, кухарук руслан, депутат городской думы
Пятилетний срок полномочий нынешнего мэра завершается 9 октября 2023 года Фото:

Единороссы поддержали главу Тюмени Руслана Кухарука в решении переизбраться на новый срок. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время конференции тюменского городского отделения «Единой России».

«Секретарь партии Андрей Артюхов предложил его кандидатуру (Руслана Кухарука — прим. ред) на партийной конференции. Делегаты проголосовали единогласно», — сообщил корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что в гордуме Тюмени зарегистрировали двух кандидатов на пост мэра города: действующего главу Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Валерия Киселева. Пятилетний срок полномочий нынешнего мэра завершается 9 октября.

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Единороссы поддержали главу Тюмени Руслана Кухарука в решении переизбраться на новый срок. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время конференции тюменского городского отделения «Единой России». «Секретарь партии Андрей Артюхов предложил его кандидатуру (Руслана Кухарука — прим. ред) на партийной конференции. Делегаты проголосовали единогласно», — сообщил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что в гордуме Тюмени зарегистрировали двух кандидатов на пост мэра города: действующего главу Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Валерия Киселева. Пятилетний срок полномочий нынешнего мэра завершается 9 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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