Тюменские единороссы поддержали мэра Кухарука в решении переизбраться

Единороссы поддержали главу Тюмени Руслана Кухарука в решении переизбраться на новый срок. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время конференции тюменского городского отделения «Единой России».
«Секретарь партии Андрей Артюхов предложил его кандидатуру (Руслана Кухарука — прим. ред) на партийной конференции. Делегаты проголосовали единогласно», — сообщил корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало, что в гордуме Тюмени зарегистрировали двух кандидатов на пост мэра города: действующего главу Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Валерия Киселева. Пятилетний срок полномочий нынешнего мэра завершается 9 октября.
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