Губернатор Курганской области Шумков может переехать в Москву

В Кургане вновь говорят о возможном переезде и повышении губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники Кургана обсуждают будущее губернатора Вадима Шумкова и предполагают, что он отправится на повышение в Москву. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями.

«Чиновники снова „провожают“ губернатора Шумкова на повышение в Москву. Сотрудники сразу нескольких структур областного правительства говорят о скорой смене руководства. Но, скорее всего, главные распространители этой информации — рядовые сотрудники, которые рассказывают друг другу о его возможном переезде», — сообщают инсайдеры. Также источники отмечают, что в случае повышения Шумкова, место губернатора якобы может занять женщина, которая сейчас является высокопоставленной чиновницей.

Корреспондентом URA.RU был направлен запрос по теме в департамент информационной политики Курганской области. При получении ответа новость будет дополнена.

В январе URA.RU писало, что в Курганских пабликах обсуждали возможную отставку Шумкова, в связи с переездом в Москву. Сообщалось, что врио губернатора в таком случае могла стать руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи. Также в 2022 году обсуждалось, что курганский губернатор мог возглавить Херсонскую область.