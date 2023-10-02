В Тюмени выросли цены на услуги шиномонтажных мастерских

02 октября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Стоимость услуг по шиномонтажу в Тюмени выросла на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость услуг по замене шин в автосервисах Тюмени за несколько недель выросла на 10%. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, заметившие рост цен. «Средняя стоимость замены шин в мастерских Тюмени сейчас составляет 2200 — 2300 рублей за четыре колеса. Хотя еще несколько недель назад можно было „переобуться“ за 2000 рублей. В этом году шиномонтажки почему-то решили поднять цены еще до начала горячего сезона. Видимо, хотят получить максимальную прибыль», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Другой тюменский автолюбитель рассказал URA.RU, что стоимость замены шин во многом зависит от класса автомобиля. «Чем дороже машина, тем больше денег придется отдать за то, чтобы ее „переобуть“. Минимальная стоимость — примерно 2300 рублей, это автомобили эконом-класса. За внедорожник могут попросить и 5000 рублей. Тут как повезет. Но в целом, услуги по шиномонтажу в Тюмени подорожали примерно на 10%», — отметил тюменец в беседе с агентством. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Стоимость услуг по замене шин в автосервисах Тюмени за несколько недель выросла на 10%. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, заметившие рост цен. «Средняя стоимость замены шин в мастерских Тюмени сейчас составляет 2200 — 2300 рублей за четыре колеса. Хотя еще несколько недель назад можно было „переобуться“ за 2000 рублей. В этом году шиномонтажки почему-то решили поднять цены еще до начала горячего сезона. Видимо, хотят получить максимальную прибыль», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Другой тюменский автолюбитель рассказал URA.RU, что стоимость замены шин во многом зависит от класса автомобиля. «Чем дороже машина, тем больше денег придется отдать за то, чтобы ее „переобуть“. Минимальная стоимость — примерно 2300 рублей, это автомобили эконом-класса. За внедорожник могут попросить и 5000 рублей. Тут как повезет. Но в целом, услуги по шиномонтажу в Тюмени подорожали примерно на 10%», — отметил тюменец в беседе с агентством. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.