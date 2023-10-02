В Тюмени выступит певица Юлия Савичева

Концерт певицы пройдет 26 октября
В Тюмени пройдет концерт певицы Юлии Савичевой. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже билетов «Kassir.ru».
«Юлия Савичева выступает исключительно вживую, поэтому каждая музыкальная программа становится неповторимой и незабываемой. А если вы любите и знаете наизусть хиты артистки, возможно, именно с вами она исполнит один из них на сцене», — сообщается в афише. Выступление пройдет 26 октября.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Руки Вверх!». Выступление лидера группы Серея Жукова запланировано на 11 ноября.
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