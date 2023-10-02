В Тюмени выступит певица Юлия Савичева

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, савичева юлия
Концерт певицы пройдет 26 октября Фото:

В Тюмени пройдет концерт певицы Юлии Савичевой. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже билетов «Kassir.ru».

«Юлия Савичева выступает исключительно вживую, поэтому каждая музыкальная программа становится неповторимой и незабываемой. А если вы любите и знаете наизусть хиты артистки, возможно, именно с вами она исполнит один из них на сцене», — сообщается в афише. Выступление пройдет 26 октября.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Руки Вверх!». Выступление лидера группы Серея Жукова запланировано на 11 ноября.

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В Тюмени пройдет концерт певицы Юлии Савичевой. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже билетов «Kassir.ru». «Юлия Савичева выступает исключительно вживую, поэтому каждая музыкальная программа становится неповторимой и незабываемой. А если вы любите и знаете наизусть хиты артистки, возможно, именно с вами она исполнит один из них на сцене», — сообщается в афише. Выступление пройдет 26 октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Руки Вверх!». Выступление лидера группы Серея Жукова запланировано на 11 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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