В Тюмени выступит певица Юлия Савичева

02 октября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Концерт певицы пройдет 26 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени пройдет концерт певицы Юлии Савичевой. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже билетов «Kassir.ru». «Юлия Савичева выступает исключительно вживую, поэтому каждая музыкальная программа становится неповторимой и незабываемой. А если вы любите и знаете наизусть хиты артистки, возможно, именно с вами она исполнит один из них на сцене», — сообщается в афише. Выступление пройдет 26 октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Руки Вверх!». Выступление лидера группы Серея Жукова запланировано на 11 ноября.

В Тюмени пройдет концерт певицы Юлии Савичевой. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже билетов «Kassir.ru». «Юлия Савичева выступает исключительно вживую, поэтому каждая музыкальная программа становится неповторимой и незабываемой. А если вы любите и знаете наизусть хиты артистки, возможно, именно с вами она исполнит один из них на сцене», — сообщается в афише. Выступление пройдет 26 октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Руки Вверх!». Выступление лидера группы Серея Жукова запланировано на 11 ноября.