В ХМАО СК отказался от претензий к мигранту, которого обвинили в домогательствах

03 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В СКР не нашли фактов домогательства Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU В Сургуте следователи СКР отказались от претензий к мигранту, которого жители обвинили в домогательствах к женщине. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «После сообщения в СМИ о якобы домогательствах мигранта к женщине из Сургута следователи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина начали проверку. Но оказалось, что опубликованная информация не соответствует действительности. Мужчина, гражданин РФ по паспорту, действительно добивался от нее внимания. Пытался позвать на свидание, купил цветы, шоколад. Но избранница отказалась встречаться с мужчиной. Он, конечно, пытался после этого проявить настойчивость, но все было в рамках закона, ни о каком домогательстве речи не идет», — сообщил собеседник. Также он добавил, что женщина не собиралась придавать случившееся огласке. На публичности настоял ее руководитель, после того, как увидел, что ей оказывает знаки внимания приезжий. «Женщине нужно было встретиться с общественниками и записать видео. При этом сургутянке сказали, что ей даже не нужно будет что-то говорить, а просто необходимо постоять вместе с активистами», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там отказались раскрывать подробности проводимой проверки, так как разбирательство еще не завершено. «Проверка еще не завершена. Детали будут озвучены после ее завершения», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил начать проверку после сообщения в СМИ о преследовании мигрантом жительницы Сургута. Ход проведения процессуальной проверки глава СКР взял на личный контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте следователи СКР отказались от претензий к мигранту, которого жители обвинили в домогательствах к женщине. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «После сообщения в СМИ о якобы домогательствах мигранта к женщине из Сургута следователи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина начали проверку. Но оказалось, что опубликованная информация не соответствует действительности. Мужчина, гражданин РФ по паспорту, действительно добивался от нее внимания. Пытался позвать на свидание, купил цветы, шоколад. Но избранница отказалась встречаться с мужчиной. Он, конечно, пытался после этого проявить настойчивость, но все было в рамках закона, ни о каком домогательстве речи не идет», — сообщил собеседник. Также он добавил, что женщина не собиралась придавать случившееся огласке. На публичности настоял ее руководитель, после того, как увидел, что ей оказывает знаки внимания приезжий. «Женщине нужно было встретиться с общественниками и записать видео. При этом сургутянке сказали, что ей даже не нужно будет что-то говорить, а просто необходимо постоять вместе с активистами», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там отказались раскрывать подробности проводимой проверки, так как разбирательство еще не завершено. «Проверка еще не завершена. Детали будут озвучены после ее завершения», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил начать проверку после сообщения в СМИ о преследовании мигрантом жительницы Сургута. Ход проведения процессуальной проверки глава СКР взял на личный контроль.