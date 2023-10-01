Онкобольным курганцам перестали выдавать жизненно важные лекарства

02 октября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Больные онкологией курганцы месяц не могут получить противоопухолевые препараты (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцам с онкозаболеваниями не выдают дорогостоящие льготные лекарства, из-за чего приходится прерывать курс лечения. Об этом URA.RU рассказали родственники пациентов областного онкологического диспансера. В депздраве проблему отсутствия лекарств подтвердили, часть пациентов направят на лечение в Челябинск. «Препарат „Рисарг“ (противоопухолевое средство) четыре месяца выдавали без перебоя. Только получать таблетки мучительно долго: приходишь к 8:00, выходишь из онкодиспанцера в лучшем случае в 13:00 часов. В сентябре уже две недели отказывают в выдаче льготного жизненно важного лекарства, говорят только: „Звоните, узнавайте“. Из-за этого прервано лечение. Таких длинных перерывов в лечении не должно быть. Мама инвалид 1 группы, сами мы не можем купить такой дорогостоящий препарат», — рассказала родственница пациентки. Другой житель Кургана сообщил, что его родственница-инвалид 1 группы (4-я стадия онкозаболевания) уже месяц не может получить «Гефитиниб» (противоопухолевое средство). Лечение также пришлось прервать. Стоимость препарата «Рисарг», по данным одной из аптечных сетей, составляет от 130 тысяч рублей, «Гефитиниб» стоит около 50 тысяч рублей за упаковку. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что задержка закупок указанных лекарственных препаратов связана с поздней поставкой препаратов от поставщика. В настоящее время ведется процедура закупки данных препаратов. «Сейчас лечение данными препаратами получают более 10 пациентов. Для них подбираются варианты в соответствии с показаниями — для части пациентов разработаны альтернативные схемы лечения, с применением препаратов, имеющихся в наличии; в случаях, когда замена препарата может негативно сказаться на процессе выздоровления, пациенты в рамках квот по ОМС будут направлены в онкоцентры, расположенные в других регионах. Так, уже принято решение о том, что 4 человека продолжат лечение в Челябинском онкологическом диспансере», — рассказали в депздраве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцам с онкозаболеваниями не выдают дорогостоящие льготные лекарства, из-за чего приходится прерывать курс лечения. Об этом URA.RU рассказали родственники пациентов областного онкологического диспансера. В депздраве проблему отсутствия лекарств подтвердили, часть пациентов направят на лечение в Челябинск. «Препарат „Рисарг“ (противоопухолевое средство) четыре месяца выдавали без перебоя. Только получать таблетки мучительно долго: приходишь к 8:00, выходишь из онкодиспанцера в лучшем случае в 13:00 часов. В сентябре уже две недели отказывают в выдаче льготного жизненно важного лекарства, говорят только: „Звоните, узнавайте“. Из-за этого прервано лечение. Таких длинных перерывов в лечении не должно быть. Мама инвалид 1 группы, сами мы не можем купить такой дорогостоящий препарат», — рассказала родственница пациентки. Другой житель Кургана сообщил, что его родственница-инвалид 1 группы (4-я стадия онкозаболевания) уже месяц не может получить «Гефитиниб» (противоопухолевое средство). Лечение также пришлось прервать. Стоимость препарата «Рисарг», по данным одной из аптечных сетей, составляет от 130 тысяч рублей, «Гефитиниб» стоит около 50 тысяч рублей за упаковку. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что задержка закупок указанных лекарственных препаратов связана с поздней поставкой препаратов от поставщика. В настоящее время ведется процедура закупки данных препаратов. «Сейчас лечение данными препаратами получают более 10 пациентов. Для них подбираются варианты в соответствии с показаниями — для части пациентов разработаны альтернативные схемы лечения, с применением препаратов, имеющихся в наличии; в случаях, когда замена препарата может негативно сказаться на процессе выздоровления, пациенты в рамках квот по ОМС будут направлены в онкоцентры, расположенные в других регионах. Так, уже принято решение о том, что 4 человека продолжат лечение в Челябинском онкологическом диспансере», — рассказали в депздраве.