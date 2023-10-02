В Малышевской думе обвинили местную администрацию в срыве отопительного сезона

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Поселок Малышева остался без отопления Фото:

В гордуме Малышевского городского округа (Свердловская область) заявили о срыве начала отопительного сезона. Люди живут не только без тепла, но и без горячей воды. Виной тому — бездействие администрации, рассказал агентству URA.RU рассказал депутат Михаил Кудрявцев.

«Когда во всех муниципалитетах региона подключили отопление, мы в Малышевском округе вынуждены испытывать дискомфорт: находимся в квартирах в валенках и в нескольких свитерах. При том, что у нас еще и горячего водоснабжения нет, хотя на дворе XXI век», — говорит Кудрявцев.

Он считает, что виновна в сложившейся ситуации местная администрация, которая заранее не озаботилась созданием муниципальной теплоснабжающей компании. Прежняя организация накопила около 100 миллионов рублей долгов и обанкротилась. Депутат уже обратился за помощью к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, а также в прокуратуру и в региональное министерство ЖКХ.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство ЖКХ региона и к главе Малышевского округа Марии Рубцовой. На момент публикации заметки ответы получены не были.

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В гордуме Малышевского городского округа (Свердловская область) заявили о срыве начала отопительного сезона. Люди живут не только без тепла, но и без горячей воды. Виной тому — бездействие администрации, рассказал агентству URA.RU рассказал депутат Михаил Кудрявцев. «Когда во всех муниципалитетах региона подключили отопление, мы в Малышевском округе вынуждены испытывать дискомфорт: находимся в квартирах в валенках и в нескольких свитерах. При том, что у нас еще и горячего водоснабжения нет, хотя на дворе XXI век», — говорит Кудрявцев. Он считает, что виновна в сложившейся ситуации местная администрация, которая заранее не озаботилась созданием муниципальной теплоснабжающей компании. Прежняя организация накопила около 100 миллионов рублей долгов и обанкротилась. Депутат уже обратился за помощью к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, а также в прокуратуру и в региональное министерство ЖКХ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство ЖКХ региона и к главе Малышевского округа Марии Рубцовой. На момент публикации заметки ответы получены не были.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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