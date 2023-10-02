Российско-азербайджанский патруль обстрелял снайпер в Карабахе

02 октября 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

В Карабахе напали на российских миротворцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Неизвестный снайпер обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Нагорный Карабах). Об этом сообщило Минобороны России. «В Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Степанакерте (Ханкенди). неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль», — сообщили в ведомстве. Инцидент обошелся без пострадавших. Командование российский миротворцев вместе с Азербайджаном и Карабахом разбирается в случившемся.

Неизвестный снайпер обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Нагорный Карабах). Об этом сообщило Минобороны России. «В Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Степанакерте (Ханкенди). неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль», — сообщили в ведомстве. Инцидент обошелся без пострадавших. Командование российский миротворцев вместе с Азербайджаном и Карабахом разбирается в случившемся.