Российско-азербайджанский патруль обстрелял снайпер в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
В Карабахе напали на российских миротворцев Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Неизвестный снайпер обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Нагорный Карабах). Об этом сообщило Минобороны России.

«В Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Степанакерте (Ханкенди). неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль», — сообщили в ведомстве.

Инцидент обошелся без пострадавших. Командование российский миротворцев вместе с Азербайджаном и Карабахом разбирается в случившемся.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестный снайпер обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Нагорный Карабах). Об этом сообщило Минобороны России. «В Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Степанакерте (Ханкенди). неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль», — сообщили в ведомстве. Инцидент обошелся без пострадавших. Командование российский миротворцев вместе с Азербайджаном и Карабахом разбирается в случившемся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...