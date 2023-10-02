Российско-азербайджанский патруль обстрелял снайпер в Карабахе

В Карабахе напали на российских миротворцев
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Неизвестный снайпер обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Нагорный Карабах). Об этом сообщило Минобороны России.
«В Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Степанакерте (Ханкенди). неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль», — сообщили в ведомстве.
Инцидент обошелся без пострадавших. Командование российский миротворцев вместе с Азербайджаном и Карабахом разбирается в случившемся.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!