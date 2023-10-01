Депутат Законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова сообщила о том, что мошенники от ее имени собирают деньги для помощи солдатам. Она попросила не вестись на эту провокацию.
«Друзья, мошенники играют на самом святом! Рассылают сообщения, что я объявила сбор денег для солдат. Прошу вас, не ведитесь на явный обман. Это фейк!», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Мошенники рассылают памятку, в которой рассказывают о том, что к депутату Гудковой якобы обратилась мать одного из солдат. В фейковой истории женщина просит помочь со сбором денег для покупки бойцам лопат, воды и одежды.
Ранее в ЯНАО telegram-мошенники создали ложный аккаунт замгубернатора Ирины Новоселовой. От ее имени рассылали сообщения членам регионального правительства. Мошенники предупреждали адресатов сообщений, что им скоро поступит звонок с инструкциями, которые нужно выполнить.
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