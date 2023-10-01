В ЯНАО мошенники собирают деньги для солдат от лица депутата региона. Скрин

02 октября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Мошенники под именем депутата Гудковой объявили о сборе денег для солдат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова сообщила о том, что мошенники от ее имени собирают деньги для помощи солдатам. Она попросила не вестись на эту провокацию. «Друзья, мошенники играют на самом святом! Рассылают сообщения, что я объявила сбор денег для солдат. Прошу вас, не ведитесь на явный обман. Это фейк!», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Мошенники рассылают памятку, в которой рассказывают о том, что к депутату Гудковой якобы обратилась мать одного из солдат. В фейковой истории женщина просит помочь со сбором денег для покупки бойцам лопат, воды и одежды. Ранее в ЯНАО telegram-мошенники создали ложный аккаунт замгубернатора Ирины Новоселовой. От ее имени рассылали сообщения членам регионального правительства. Мошенники предупреждали адресатов сообщений, что им скоро поступит звонок с инструкциями, которые нужно выполнить. Фото: во «ВКонтакте», Надежда Гудкова, https://vk.com/gudkova_n89

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова сообщила о том, что мошенники от ее имени собирают деньги для помощи солдатам. Она попросила не вестись на эту провокацию. «Друзья, мошенники играют на самом святом! Рассылают сообщения, что я объявила сбор денег для солдат. Прошу вас, не ведитесь на явный обман. Это фейк!», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Мошенники рассылают памятку, в которой рассказывают о том, что к депутату Гудковой якобы обратилась мать одного из солдат. В фейковой истории женщина просит помочь со сбором денег для покупки бойцам лопат, воды и одежды. Ранее в ЯНАО telegram-мошенники создали ложный аккаунт замгубернатора Ирины Новоселовой. От ее имени рассылали сообщения членам регионального правительства. Мошенники предупреждали адресатов сообщений, что им скоро поступит звонок с инструкциями, которые нужно выполнить.