01 октября 2023
30 сентября 2023

В ЯНАО мошенники собирают деньги для солдат от лица депутата региона. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники под именем депутата Гудковой объявили о сборе денег для солдат Фото:

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова сообщила о том, что мошенники от ее имени собирают деньги для помощи солдатам. Она попросила не вестись на эту провокацию.

«Друзья, мошенники играют на самом святом! Рассылают сообщения, что я объявила сбор денег для солдат. Прошу вас, не ведитесь на явный обман. Это фейк!», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мошенники рассылают памятку, в которой рассказывают о том, что к депутату Гудковой якобы обратилась мать одного из солдат. В фейковой истории женщина просит помочь со сбором денег для покупки бойцам лопат, воды и одежды.

Ранее в ЯНАО telegram-мошенники создали ложный аккаунт замгубернатора Ирины Новоселовой. От ее имени рассылали сообщения членам регионального правительства. Мошенники предупреждали адресатов сообщений, что им скоро поступит звонок с инструкциями, которые нужно выполнить.

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Депутат Законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова сообщила о том, что мошенники от ее имени собирают деньги для помощи солдатам. Она попросила не вестись на эту провокацию. «Друзья, мошенники играют на самом святом! Рассылают сообщения, что я объявила сбор денег для солдат. Прошу вас, не ведитесь на явный обман. Это фейк!», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Мошенники рассылают памятку, в которой рассказывают о том, что к депутату Гудковой якобы обратилась мать одного из солдат. В фейковой истории женщина просит помочь со сбором денег для покупки бойцам лопат, воды и одежды. Ранее в ЯНАО telegram-мошенники создали ложный аккаунт замгубернатора Ирины Новоселовой. От ее имени рассылали сообщения членам регионального правительства. Мошенники предупреждали адресатов сообщений, что им скоро поступит звонок с инструкциями, которые нужно выполнить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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