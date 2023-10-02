Мэру Кургана снова грозит уголовная ответственность

Главе Кургана Ситниковой грозит уголовная ответственность из-за неисполнения решений судов по ремонту улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главе Кургана Елене Ситниковой грозит уголовная ответственность за неисполнение решения суда по ремонту улицы Джамбула. Приставы уже отправили материалы проверки в городской следственный отдел СУ СКР для открытия уголовного дела. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов.

«Горожане с улицы Джамбула собрали подписи, чтобы привлечь мэра к уголовной ответственности, так как не выполнено решение суда по ремонту дороги. Обращение с подписями передали прокурору. Приставы провели проверку материалов и передали их в следственный отдел Кургана. Там и решится вопрос об открытии уголовного дела на Ситникову», — уточнил Камшилов. Копия документа находится в распоряжении редакции.

По словам Камшилова, недавно приставы отправили следователям материалы, по которым мэру Кургана Ситниковой также грозит уголовная ответственность за неисполнение решения суда по ремонту дороги на улице 2-я Часовая. Он добавил, что состояние дороги на улице Джамбула стало еще хуже, по ней после дождя можно пройти только в сапогах. Тротуара и освещения на улице нет. Власти за два года один раз сделали подсыпку улицы, но лужи стали больше.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить, когда будет отремонтирована дорога на улице Джамбула. Ответ ожидается.

Ранее в пресс-службе УФССП по Курганской области подтвердили информацию о том, что приставы направили заявление в следственный отдел по подследственности. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что дорогу на улице 2-я Часовая отремонтируют после исполнения решений судов, вынесенных ранее. Там подчеркнули, что для ремонта городских улиц требуются значительные финансовые средства.