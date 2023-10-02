02 октября 2023

WSJ: Пентагон еще полгода будет помогать Украине

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
Пентагон может еще шесть месяцев помогать Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В распоряжении Пентагона есть 5,2 миллиарда долларов для оказании помощи Украине. Этих средств при нынешних объемах затрат еще хватит на полгода. Об этом сообщают представители американского военного ведомства.

«Остатки средств [5,2 миллиарда долларов] были выделены на поддержку Украины еще год назад. Таким образом, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за споров вокруг закона о бюджете в США Киеву не грозит», — сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Пентагона. Уточняется, что бюджета может хватить еще на шесть месяцев для оказания помощи Украине.

По словам источников, есть вероятность, что нынешняя ситуация может сказаться на планировании. Они уточнили, что этих денег не хватит на финансирование операций украинских сил до принятия следующего бюджета.

США начали готовиться к временной остановке работы правительства с 1 октября. Причиной тому стали споры демократов с республиканцами. Политики требовали сократить на 120 миллионов долларов расходы американского правительства на 2024 год. В итоге президент США Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней, но в документ не вошла поддержка Киева на этот период.

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В распоряжении Пентагона есть 5,2 миллиарда долларов для оказании помощи Украине. Этих средств при нынешних объемах затрат еще хватит на полгода. Об этом сообщают представители американского военного ведомства. «Остатки средств [5,2 миллиарда долларов] были выделены на поддержку Украины еще год назад. Таким образом, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за споров вокруг закона о бюджете в США Киеву не грозит», — сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Пентагона. Уточняется, что бюджета может хватить еще на шесть месяцев для оказания помощи Украине. По словам источников, есть вероятность, что нынешняя ситуация может сказаться на планировании. Они уточнили, что этих денег не хватит на финансирование операций украинских сил до принятия следующего бюджета. США начали готовиться к временной остановке работы правительства с 1 октября. Причиной тому стали споры демократов с республиканцами. Политики требовали сократить на 120 миллионов долларов расходы американского правительства на 2024 год. В итоге президент США Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней, но в документ не вошла поддержка Киева на этот период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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