02 октября 2023

В Тюмени при неизвестных обстоятельствах загорелся деревянный дом. Видео

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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В Тюмени загорелся частный дом в районе Дома Обороны Фото:

В Тюмени на Уральской, 56 в деревянном доме произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы.

«В Тюмени ночью в районе Дома Обороны произошел пожар в частном доме», — передал сообщение очевидцев telegram-канал «Темы Тюмени». О подробностях произошедшего ничего неизвестно.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на Уральской, 56 в деревянном доме произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы. «В Тюмени ночью в районе Дома Обороны произошел пожар в частном доме», — передал сообщение очевидцев telegram-канал «Темы Тюмени». О подробностях произошедшего ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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