В Тюмени загорелся частный дом в районе Дома Обороны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на Уральской, 56 в деревянном доме произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы.

«В Тюмени ночью в районе Дома Обороны произошел пожар в частном доме», — передал сообщение очевидцев telegram-канал «Темы Тюмени». О подробностях произошедшего ничего неизвестно.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Ответ на него ожидается.