В Тюмени загорелся частный дом в районе Дома Обороны
В Тюмени на Уральской, 56 в деревянном доме произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы.
«В Тюмени ночью в районе Дома Обороны произошел пожар в частном доме», — передал сообщение очевидцев telegram-канал «Темы Тюмени». О подробностях произошедшего ничего неизвестно.
Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Ответ на него ожидается.
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